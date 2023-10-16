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Американские ученые выяснили, как кофе влияет на фигуру человека

3:11
Наука

Научное сообщество долгое время обсуждало влияние кофе на вес человека. Однако лишь недавно стали известны условия, при которых этот напиток оказывает такой эффект.

Американские ученые выяснили, как кофе влияет на фигуру человека
Фото: openverse.org

Результаты исследования были опубликованы в последнем выпуске "Американского журнала клинического питания" (The American Journal of Clinical Nutrition).

Исследование было проведено на огромной выборке, и его масштаб и качество не оставляют сомнений. Ученые осуществляли наблюдения за около 130 тысячами женщин и 22,8 тысячами мужчин с 1986 по 2015 год. Все участники исследования были врачами, изначально обладали хорошим здоровьем и периодически проходили медицинские обследования, предоставляли подробные данные о своем питании, образе жизни и состоянии здоровья. Каждые четыре года их пересматривали и опрашивали снова, учитывая даже специфику употребления кофе — с кофеином или без него, с добавлением сахара, сливок или в чистом виде.

Как правило, люди набирают вес по мере старения. Данные показывают, что за каждые четыре года наблюдения мужчины, в среднем, прибавляли около 0,8 килограмма, а женщины — от 1,2 до 1,7 килограмма.

Однако анализ весовых изменений среди ценителей кофе выявил, что снижение веса происходит только у тех, кто пьет кофе без сахара. Сладкий кофе или кофе с сливками не проявляли такого эффекта. Конкретно, употребление одной чашки черного кофе в день в течение четырех лет снижало средний вес на 120 граммов. Этот эффект наблюдался как при употреблении кофе с кофеином, так и при употреблении декофеинизированного кофе.

Хотя кажется, что это небольшая цифра, стоит заметить, что у любителей горького кофе, в отличие от других участников исследования, не было набора веса в течение этих четырех лет.

Важно отметить, что эти изменения происходили без применения диет, интенсивных физических нагрузок или лекарств с побочными эффектами.

Эффект кофе связывают с кофеином, но, похоже, в этом напитке есть еще что-то, что помогает поддерживать нормальный вес. После подсчета эффекта кофеина выяснилось, что при дозировке в 100 мг в день он снижал вес только на 80 граммов, что меньше, чем при употреблении кофе.

Интересно, что уже даже небольшое добавление сахара к кофе уничтожало его положительное воздействие. За четыре года это приводило к увеличению веса на 90 граммов.

"Увеличение потребления кофе без сахара, независимо от наличия кофеина, может оказаться эффективным средством для контроля массы тела. Однако добавление сахара может существенно снизить полезные свойства этого напитка для здоровья", — заключают исследователи.

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СЕНСАЦИЯ!! Ученые выяснили, как КОФЕ влияет на наш организм
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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