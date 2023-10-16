Археологи нашли сотни кувшинов с вином в гробнице египетской царицы

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В гробнице египетской царицы Мерет-Нейт в Абидосе учёные обнаружили запечатанные кувшины с вином, произведёнными 5000 лет назад. Об этом сообщает британская новостная служба SWNS.

Фото: Universität Wien

Этот артефакт, один из старейших известных в истории, был частью "погребального набора" царицы Мерет-Нейт.

Монументальный комплекс гробниц Мерет-Нейт в пустыне Абидос включает гробницы для 41 придворного и слуги, а также собственную погребальную камеру царицы. Этот комплекс был построен из необожженных сырцовых кирпичей, глины и дерева.

Профессор археологии Кристиана Кёлер из Венского университета, возглавлявшая группу исследователей, сообщила, что множество артефактов находится в процессе анализа, включая органические остатки, виноградные косточки и кристаллы.

"Мы обнаружили много органических остатков, виноградных косточек и кристаллов, и всё это в настоящее время подвергается научному анализу. Вероятно, это второе по возрасту прямое свидетельство существования вина — самое старое также происходит из Абидоса", — сказала Кёлер.

Новейшие методы раскопок и археологические технологии позволили команде показать, что строительство гробниц происходило в несколько этапов и на протяжении длительного временного периода.

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