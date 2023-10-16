В России подешевел самый доступный iPhone

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

На российском рынке произошло снижение цен на iPhone SE третьего поколения, что делает его самым доступным смартфоном Apple. В то время как изначально устройство стоило от 50 000 до 70 000 рублей, когда оно было впервые выпущено в начале 2022 года, с тех пор его цена снизилась примерно до 40 000 рублей осенью 2023 года.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым IPS-экраном, процессором A15 Bionic, 4 гигабайтами оперативной памяти, кнопкой Touch ID и единственной 12-мегапиксельной камерой. Устройство также может похвастаться аккумулятором емкостью 2018 миллиампер-часов, возможностями NFC и стереодинамиками. Компания признана за сохранение культового дизайна старых устройств Apple, предлагая сочетание современных технологий с классической эстетикой.

Оригинальный iPhone SE был представлен в марте 2016 года. Это снижение цен делает технологию Apple более доступной для более широкого круга потребителей, и теперь устройство предлагает отличное соотношение цены и качества для тех, кто ищет доступный, но современный смартфон.

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