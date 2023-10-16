В России решено защитить человеческий голос от искусственного интеллекта

В России есть предложение распространить правовую защиту на голос физического лица по аналогии с защитой его имиджа в Гражданском кодексе. С таким предложением выступил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Предлагаемый закон установит ответственность за несанкционированное использование голоса физического лица. Сенаторы в настоящее время работают над законопроектом, который определит и будет регулировать концепцию синтеза голоса с использованием искусственного интеллекта — технологии, которая генерирует речь человека без его непосредственного участия.
Существующая статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации касается только защиты имиджа гражданина. Если новый законопроект будет принят, лица, чьи голоса используются без их согласия, будут иметь право требовать удаления таких записей из общественных мест.
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