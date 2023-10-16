Ученые выяснили, на какую сторону чаще падает монета

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые провели эксперимент, чтобы определить, какая сторона подброшенной монеты чаще всего падает лицевой стороной вверх. Они обнаружили, что в большинстве случаев монета имеет тенденцию падать на ту же сторону, на которую она была брошена изначально.

Фото: Openverse

Хотя результаты были не совсем убедительными, с вероятностью успеха 50,8%, их было достаточно, чтобы оспорить распространенное мнение о том, что вероятность того, на какую сторону упадет монета, составляет 50/50.

Это явление объясняется прецессией монеты, которая возникает в результате изменения оси вращения во время ее полета.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Монета, которая падает всегда одной стороной! Как так!?