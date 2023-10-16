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На острове в Карибском море фактически вымер огромный вид лягушек

1:25
Наука

Экологическая катастрофа на острове в Карибском море подчеркнула, насколько быстро дикая природа может быть уничтожена. Ранее местные жители готовили национальное блюдо из горной куриной лягушки Доминики (Leptodactylus Fallax). Каждый год островитяне и туристы употребляли тысячи таких животных, обжаренных с чесноком и перцем, передаёт The Guardian.

На острове в Карибском море фактически вымер огромный вид лягушек
Фото: www.theguardian.com

Спустя два десятилетия этот вид лягушек, который является одним из самых крупных видов в мире, фактически исчез с Карибского острова. По данным последних исследований учёных, серия экологических катастроф уменьшила численность популяции с нескольких сотен тысяч особей до всего 21 животного.

Этот поразительный темп исчезновения лягушек ошеломил биологов, которые считают, что это один из самых быстрых случаев уничтожения дикой природы.

"Это удивительное животное. Оно может вырасти примерно до 20 см в длину и весить более килограмма. И самцы, и самки играют важную роль в воспитании детёнышей, и это был один из главных хищников Доминики, который ел насекомых, мелких млекопитающих, змей и других лягушек", — сказал Эндрю Каннингем, руководитель отдела эпидемиологии дикой природы Лондонского зоологического общества (ZSL).

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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