Древнейшие свидетельства охоты неандертальцев на пещерных львов

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Ученые выяснили, что раннее свидетельство того, что неандертальцы убили пещерного льва, возможно, указывает на то, что они приблизились к нему сзади, когда он отдыхал, и нанесли удар в живот, как показывают древние кости, найденные в Германии.

Фото: openverse

Следы колотой раны на одном из ребер льва указывают на то, что оружие проникло в важные органы перед тем, как застрять в груди животного. Эта охота произошла примерно 48 000 лет назад, в период среднего палеолита (300 000-30 000 лет назад).

Ранее обнаружены следы порезов на нескольких костях практически полного скелета пещерного льва, найденного исследователями в Зигсдорфе, на юге Германии в 1985 году. Эти следы поднимали вопрос о том, был ли этот лев охотничьей добычей неандертальцев или они просто разбирали его труп.

Исследователи отмечают, что новые находки из Зигсдорфа предоставляют уникальный взгляд на жизнь людей среднего палеолита. Их анализ впервые указывает на то, что неандертальцы могли успешно охотиться на пещерных львов, используя простые деревянные копья.

Неандертальцы, вымершая линия гомининов, которая появилась около 400 000 лет назад и исчезла 40 000 лет назад, были ближайшими известными родственниками современного человека и иногда скрещивались с ними. Исследование свидетельствует о том, что неандертальцы были опытными охотниками и убивали крупных хищников для питания, а также по культурным и символическим мотивам.

Колотая рана на кости пещерного льва сходна с повреждениями, найденными на оленях, исследователи полагают, что их причиной были неандертальские деревянные копья. Отсутствие следов от зубов на ребрах льва и форма прокола исключают версию о том, что его убили другие хищники.

Кроме того, новое исследование обнаружило, что неандертальцы, возможно, использовали шкуры пещерных львов в качестве одежды или постельного белья. Исследователи нашли следы порезов на костях пальцев ног трех пещерных львов, датируемые периодом от 55 000 до 45 000 лет назад, что подразумевает, что шкуры с животных были сняты, а их когти были сохранены. Кости, найденные в 2019 году в Эйнхорнхёле (пещера единорогов) в центральной Германии, были необработанными, неповрежденными и не обладали признаками использования в качестве украшений или одежды, что свидетельствует о том, что когти были оставлены внутри шкур львов.

Эти два открытия предоставляют новые сведения о поведении неандертальцев и о том, как они обращались с пещерными львами.

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