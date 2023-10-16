Космический телескоп Gaia обнаружил "золотую жилу" неоткрытых звезд

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Космическая миссия Gaia раскрыла новую "золотую жилу" информации о космических объектах, продолжая создавать самый полный звездный каталог. Новый выпуск, известный как выпуск целевого продукта Gaia (FPR), добавил в каталог более полумиллиона новых слабых звезд, свыше 380 новых квазаров с гравитационными линзами и точные координаты более 150 000 астероидов в Солнечной системе.

Фото: openverse

Глобальная карта галактики Млечный Путь и ее космического пространства, созданная Gaia, теперь содержит информацию о 1,8 млрд звезд, что позволяет ученым продолжать исследовать нашу космическую историю более глубоко. Этот новый выпуск заполняет важные пробелы в карте по мере её совершенствования.

Операторы Gaia из Европейского космического агентства (ЕКА) отмечают, что новые данные привели к захватывающим и неожиданным научным открытиям, выходящим далеко за рамки исходных ожиданий для этого космического телескопа. Новая коллекция исследований основана на третьем выпуске данных (DR3) от Gaia, который был опубликован в июне 2022 года и включает в себя их окружающих звездных спутников.

Особо можно выделить шаровые скопления, которые представляют собой одни из старейших объектов во Вселенной, с тесно сгруппированными ядрами ярких звезд, чьё изучение оказывается вызовом для астрономов.

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