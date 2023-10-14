Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Al Khaleej: Зеленский и НАТО не находят себе места из-за подготовки армии РФ к зиме
В парке «Острове мечты» сообщили, что у гостя, впавшего в кому после катания, были проблемы с сердцем
Исследование: пациенты вспоминают опыт смерти после остановки сердца
Экономист спрогнозировал курс доллара в 92-95 рублей к концу года
Депутат Бессараб рассказала, что подростков в РФ охотно берут на работу на лёгкий труд
Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович* считает, что бои за Бахмут стали ошибкой Киева
В украинской прессе рассказали, что у подконтрольного Киеву Херсона прогремели взрывы
Экс-разведчик США Риттер сообщил, что армия Украины уничтожена
В Санкт-Петербурге нашли части человеческого тела под окнами дома

Травматические воспоминания могут перенастроить мозг

2:22
Наука

В свежей публикации в Nature Communications исследовательская группа успешно выявила нейронные сети мозга, связанные с травматическими воспоминаниями, используя новый метод, который объединяет оптические и машинное обучение подходы. Они изучали сложные изменения, происходящие при формировании таких воспоминаний и их механизмы. 

Травматические воспоминания могут перенастроить мозг
Фото: openverse

Животные обучаются адаптироваться к изменениям в окружающей среде для выживания. Ассоциативное обучение, включая классическую обусловленность, давно изучается и продолжает привлекать внимание. С помощью современных методов, таких как молекулярные, генетические и оптогенетические исследования, идентифицированы области мозга и нейроны, ответственные за ассоциативную память, но механизмы её создания не были полностью поняты. 

Исследование показало, что дорсальная часть медиальной префронтальной коры (dmPFC) активируется и синхронизируется при вызове памяти о страхе и связана с реакциями страха, такими как замирание и замедление сердечного ритма. Подавление dmPFC у мышей уменьшало реакцию страха, что подтверждает её важность для формирования ассоциативной памяти о страхе.

Исследователи использовали продольную двухфотонную визуализацию и машинное обучение, чтобы определить, как меняется активность нейронов в префронтальной коре мышей после обучения парадигме формирования страха. Новый аналитический метод на основе "эластичной сети" позволил определить нейроны, кодирующие память о страхе, и их функциональные связи.

Исследователи также обнаружили, что ассоциативная память формируется через новые связи между сетью условных стимулов (CS) и сетью безусловных стимулов (US). Эта связь облегчает обработку информации и вызывает реакцию страха (CR) на CS.

Ранее считалось, что воспоминания формируются путем укрепления нейронных связей. Это исследование подтверждает эту идею и показывает, как совместное использование оптических методов и машинного обучения может помочь визуализировать динамику нейронных сетей и получить дополнительную информацию о неврологических изменениях, связанных с обучением и памятью.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют

Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.

Покинувшая РФ телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению профессора
Онколог Карасёв назвал мелочь, которая предупредит о раке
Варшавы плюнула на могилы жертв Волынской резни
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
ВС РФ в нескольких местах прорвали вторую линию обороны ВСУ у Авдеевки
В США сообщили, что Украина создаёт жуткую "армию зомби"
В Израиле на похороны уроженца Волгограда пришли сотни людей
В Израиле на похороны уроженца Волгограда пришли сотни людей
Последние материалы
В США заявили, что ХАМАС сыграет центральную роль в поражении Украины
Al Khaleej: Зеленский и НАТО не находят себе места из-за подготовки армии РФ к зиме
В парке «Острове мечты» сообщили, что у гостя, впавшего в кому после катания, были проблемы с сердцем
Травматические воспоминания могут перенастроить мозг
Исследование: пациенты вспоминают опыт смерти после остановки сердца
Как подготовить герань к зимним испытанием: даем конкретные советы
Экономист спрогнозировал курс доллара в 92-95 рублей к концу года
Депутат Бессараб рассказала, что подростков в РФ охотно берут на работу на лёгкий труд
Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович* считает, что бои за Бахмут стали ошибкой Киева
В украинской прессе рассказали, что у подконтрольного Киеву Херсона прогремели взрывы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников