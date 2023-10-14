Учёные обнаружили иммунные клетки, способные предотвратить рак кишечника

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Учёным удалось затормозить рост раковых опухолей кишечника у мышей, используя иммунные клетки толстого кишечника.

Фото: openverse.org

Иммунотерапия — одно из наиболее перспективных направлений в лечении рака — функционирует путем обучения иммунной системы организма распознаванию и уничтожению раковых клеток. Однако существующие в настоящее время методы иммунотерапии эффективны лишь для небольшого процента пациентов с раком кишечника и помогают менее чем 10%.

Иммунолог Лиза Миэльке (Lisa Mielke), сотрудник Института онкологических исследований имени Оливии Ньютон-Джон при Университете Ла Тробе (Австралия), рассказывает о своем открытии:

"Мы обнаружили, что важнейшая группа иммунных клеток в толстом кишечнике, известная как гамма-дельта Т-клетки, играет ключевую роль в предотвращении рака кишечника".

Марина Якоу, ведущий автор исследования и аспирант Института исследования рака имени Оливии Ньютон-Джон, утверждает:

"Наше исследование открывает новый путь для разработки целевых комбинированных иммунотерапий для более эффективного лечения больных раком кишечника".

Якоу, Миэльке и группа исследователей из Австралии и США изучили образцы тканей опухолей рака кишечника, а также образцы, полученные от людей, не страдающих раком кишечника. Они обнаружили корреляцию между наличием гамма-дельта Т-клеток и положительными клиническими исходами у больных раком кишечника. У пациентов с более высокой концентрацией этих иммунных клеток в опухоли наблюдались лучшие показатели выживаемости и более благоприятные исходы.

Это позволяет говорить о возможности манипулирования микробиомом и, соответственно, Т-клетками толстого кишечника у человека, что повышает их способность бороться с раком.

Исследовательская группа считает, что это значительное продвижение в нашем понимании сообществ микроорганизмов и иммунных клеток в кишечнике. Это может привести к более раннему скринингу и улучшению терапии не только рака, но и различных заболеваний.

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