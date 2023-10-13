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В Британии назвали ходьбу простым способом продлить жизнь и остановить старение

1:40
Наука

Учёные из Университета Лестера в Великобритании выяснили, что регулярная быстрая ходьба может увеличить биологический возраст человека. Исследование было проведено на основе генетических данных почти полумиллиона британцев. Об этом пишет Science Daily.

В Британии назвали ходьбу простым способом продлить жизнь и остановить старение
Фото: архив

В рамках исследования учёные анализировали данные о длине теломеров у добровольцев, так как они являются важными биомаркерами старения организма. Теломеры представляют собой своего рода "колпачки" на концах хромосом, которые защищают их от повреждений. При каждом делении клеток они укорачиваются. Этот процесс продолжается до тех пор, пока теломеры не становятся слишком короткими для дальнейшего деления клеток, что и характеризует клеточное старение.

Исследование показало, что регулярная быстрая ходьба может замедлить этот процесс, позволяя увеличивать длину теломеров. Это означает, что физическая активность, особенно в форме быстрой ходьбы, способствует продлению биологического возраста организма. Интересно, что другие виды физической активности не имеют такого же положительного воздействия на длину теломеров.

Несмотря на это, учёные пока не раскрыли полностью взаимосвязь между длиной теломеров и развитием различных болезней. Тем не мене они считают, что избыточное количество стареющих клеток может способствовать развитию возрастных заболеваний. Исследование также подтверждает, что ежедневные прогулки по живописному маршруту в бодром темпе ещё никому не наносили вред для здоровья.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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