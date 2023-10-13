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ACS: учёные нашли секретное вещество в составе краски "Моны Лизы"

1:37
Наука

Французские исследователи из Университета Париж-Сакле и Музея Лувра провели анализ химической структуры знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Они обнаружили ранее неизвестную деталь, свидетельствующую о новаторстве итальянского художника. Эти результаты опубликованы в научном журнале Американского химического сообщества (ACS).

ACS: учёные нашли секретное вещество в составе краски "Моны Лизы"
Фото: "Мона лиза" by David2009wasa is marked with CC0 1.0.

Учёные проанализировали маленькую часть материала с картины с использованием рентгеновских лучей и синхротронов. В результате исследования был обнаружен редкий свинцовый минерал под названием плюмбонакрит в первом слое краски на "Моне Лизе".

Это находка подтвердила предположения искусствоведов о том, что Леонардо да Винчи использовал оксид свинца, чтобы придать краске большую плотность и ускорить её высыхание. Он растворил этот материал в льняном или ореховом масле и подогрел, создавая раствор приятного золотистого оттенка, напоминающего мед.

"Он любил экспериментировать, и каждая из его картин технически совершенно разная. В данном случае интересно увидеть, что действительно существует особая техника нанесения первого слоя "Моны Лизы", — отметил ведущий автор исследования Виктор Гонсалес.

Учёные также обнаружили, что свинцовый минерал плюмбонакрит использовался голландским мастером Рембрандтом в XVII веке. Это может свидетельствовать о передаче секретов рецептов красок из поколения в поколение на протяжении столетий.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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