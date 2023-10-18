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Новое исследование: как нарушение биоритмов может привести к повышению аппетита

3:30
Наука

Ученые из Бристоля и Университета гигиены труда и окружающей среды в Японии провели исследование с целью понять, как сдвиг циркадных ритмов, явления, которое обычно связывают с синхронизацией биоритмов, часто встречающийся у работников ночных смен, может глубоко повлиять на регуляцию гормонов, контролирующих аппетит, и навредить метаболическому здоровью.

Новое исследование: как нарушение биоритмов может привести к повышению аппетита
Фото: openverse

Исследователи сосредоточились на глюкокортикоидных гормонах надпочечников, которые регулируют множество физиологических процессов, включая обмен веществ и аппетит. Эти гормоны непосредственно воздействуют на группу пептидов в головном мозге, регулирующих аппетитное поведение, где некоторые из них стимулируют аппетит (орексигенные), а другие подавляют его (анорексигенные).

В рамках эксперимента, проведенного на животных, включая контрольную группу и группу с нарушением биоритмов, исследователи обнаружили, что несовпадение между световыми и темными сигналами привело к нарушению регуляции орексигенных гипоталамических нейропептидов (NPY) в группе с нарушением биоритмов, что привело к увеличенному желанию потреблять пищу в неактивное время суток.

Поразительно, но у крыс из контрольной группы было обнаружено, что они потребляли 88,4% ежедневной нормы калорий в активное время суток и всего 11,6% в неактивное время. В отличие от этого, группа с нарушением биоритмов потребляла 53,8% ежедневных калорий в неактивное время суток (при отсутствии повышенной активности в это время). Это примерно в 5 раз больше (на 460%) по сравнению с контрольной группой в неактивное время суток. Эти результаты свидетельствуют о влиянии времени приема пищи.

Это открытие подчёркивает, насколько сильно и значительно могут нарушаться нейропептиды, когда ежедневные уровни глюкокортикоидов не синхронизированы с циклами света и тьмы. Впрочем, исследователи предполагают, что эти нейропептиды, выявленные в ходе исследования, могут представлять собой перспективные цели для фармакологического лечения, направленного на борьбу с расстройствами пищевого поведения и ожирением.

"Для людей, работающих ночью, перевернутые биологические ритмы могут негативно влиять на их здоровье. Мы рекомендуем тем, кто работает ночью, уделять внимание дневному свету, заниматься физическими упражнениями и соблюдать определенное время приема пищи. Однако внутренние сигналы мозга, которые стимулируют аппетит, сложно игнорировать путем простой "дисциплины" или "рутины", поэтому мы ведем исследования для оценки возможных стратегий и фармакологических лекарств. Надеемся, что наши результаты также помогут лучше понять, как хронический стресс и нарушения сна могут приводить к чрезмерному потреблению калорий", — Доктор Бекки Конвей-Кэмпбелл, научный сотрудник Бристольской медицинской школы (THS) и главный автор исследования.

"Гормон надпочечников — кортикостерон, который обычно выделяется в циркадном режиме, играет ключевую роль в ежедневном контроле над пептидами мозга, включая гены, регулирующие аппетит", — добавил профессор Стаффорд Лайтман, также из Бристольской медицинской школы (THS) и один из авторов исследования.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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