Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Tesla Model Y обогнал Toyota Corolla в гонке за самым продаваемым автомобилем в мире
Ходаковский о сокращении помощи Украине: сверхпреумущества не будет
Сниженный интерес: Туристы из России меньше едут на Мальдивы в новом сезоне
Эксперт советует не спешить менять летние шины на зимние из-за первого гололеда
Собянин: большинство машин в Москве должны стать электрическими
Авиаслужбы: сбой в электронной системе стал причиной подачи тревоги самолётами РФ
Более 100 подозреваемых в шпионаже в Польше россиян и белорусов были высланы или арестованы
Пять российских самолетов подали сигналы тревоги в полёте
Эксперт Зиновьев рассказал, как выбрать отличный универсал на вторичном рынке за 800 тысяч рублей

Nature: частые командировки могут вызвать увеличение аппетита

1:52
Наука

Исследователи из Университета Бристоля в Великобритании выявили взаимосвязь между частыми командировками и увеличением аппетита. Они обнаружили, что изменения в биоритмах человека, связанные с сменой часовых поясов и недостатком сна, могут воздействовать на мозг, приводя к увеличению потребления калорий. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature.

Nature: частые командировки могут вызвать увеличение аппетита
Фото: Оpenverse

Для более глубокого понимания воздействия нарушения циркадных ритмов на человеческий мозг ученые провели эксперимент с использованием лабораторных мышей. Мышей разделили на две группы: одной из них создали "искусственную смену дня и ночи" с помощью периодического включения и выключения света, в то время как вторая группа подвергалась нормальным циклам сна и бодрствования.

Исследование показало, что расстройство циркадных ритмов может привести к изменениям в регуляции гормонов в мозге, ответственных за чувство голода. У мышей, подвергшихся нарушению сна и бодрствования, наблюдалось разрыв в регуляции орексигенных нейропептидов гипоталамуса (NPY), что стимулировало чувство голода в периоды, когда они должны были нормально отдыхать.

Основным фактором, регулирующим мозговые пептиды, контролирующие аппетит, является гормон надпочечников кортикостерон. Когда нормальная связь между кортикостероном и циклами освещения нарушается, как это бывает при смене часовых поясов во время рабочих поездок, это может привести к увеличению аппетита.

Исследователи отметили, что подобное чрезмерное питание может быть сложно контролировать силой воли. В настоящее время ведутся работы по разработке лекарств, направленных на регулирование мозговых пептидов, контролирующих аппетит.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

КАК УЛУЧШИТЬ ПИЩЕВАРЕНИЕ И АППЕТИТ ПРИ НАБОРЕ МАССЫ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
ВС РФ взяли коммуникации Авдеевки под оперативный контроль

ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.

Авдеевский котёл: российские бойцы назвали основную проблему
Дарья Асламова: Израиль — это оккупант и террорист
Сектор Газа и Израиль: истинная причина конфликта
Чувствую, начинается: в ВСУ признали, что решающая битва за Авдеевку уже идёт
Третья мировая: Stratfor прогнозирует моря огня и реки крови в Израиле и ЕС
Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 Андрей Николаев РПЦ противостоит "сатанистам" в Болгарии Михаил Плисюк Опыту воспитания янки уже сотня лет Сергей Лебедев
Криштиану Роналду может столкнуться с наказанием в Иране из-за встречи с фанаткой
Западные наёмники покидают Украину
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
Последние материалы
Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Более 100 подозреваемых в шпионаже в Польше россиян и белорусов были высланы или арестованы
Пять российских самолетов подали сигналы тревоги в полёте
Эксперт Зиновьев рассказал, как выбрать отличный универсал на вторичном рынке за 800 тысяч рублей
В Башкирии мальчик ударил полицейских топором при попытке задержать его отца за кражу
В США полагают, что заявление Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали унижением для Байдена
ТАСС: пять пассажирских самолётов РФ подали сигналы тревоги во время полёта
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне никому не позволят себя поучать
Актриса Алина Ланина призналась, почему принимает душ в купальнике
The Times: переполненные тюрьмы Великобритании будут освобождать принудительно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников