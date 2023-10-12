Nature: частые командировки могут вызвать увеличение аппетита

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Исследователи из Университета Бристоля в Великобритании выявили взаимосвязь между частыми командировками и увеличением аппетита. Они обнаружили, что изменения в биоритмах человека, связанные с сменой часовых поясов и недостатком сна, могут воздействовать на мозг, приводя к увеличению потребления калорий. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature.

Фото: Оpenverse

Для более глубокого понимания воздействия нарушения циркадных ритмов на человеческий мозг ученые провели эксперимент с использованием лабораторных мышей. Мышей разделили на две группы: одной из них создали "искусственную смену дня и ночи" с помощью периодического включения и выключения света, в то время как вторая группа подвергалась нормальным циклам сна и бодрствования.

Исследование показало, что расстройство циркадных ритмов может привести к изменениям в регуляции гормонов в мозге, ответственных за чувство голода. У мышей, подвергшихся нарушению сна и бодрствования, наблюдалось разрыв в регуляции орексигенных нейропептидов гипоталамуса (NPY), что стимулировало чувство голода в периоды, когда они должны были нормально отдыхать.

Основным фактором, регулирующим мозговые пептиды, контролирующие аппетит, является гормон надпочечников кортикостерон. Когда нормальная связь между кортикостероном и циклами освещения нарушается, как это бывает при смене часовых поясов во время рабочих поездок, это может привести к увеличению аппетита.

Исследователи отметили, что подобное чрезмерное питание может быть сложно контролировать силой воли. В настоящее время ведутся работы по разработке лекарств, направленных на регулирование мозговых пептидов, контролирующих аппетит.

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