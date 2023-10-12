Селфи-фотографии делают женщин более стройными и привлекательными

Исследование, проведенное британскими учеными из Йоркского университета, выявило интересный факт: женщины на фотографиях кажутся более стройными и привлекательными, когда снимок сделан с помощью селфи-палки.

Фото: openverse

Для этого исследования были выбраны десять женщин-моделей с разным индексом массы тела. Съемка проводилась с четырех разных ракурсов: селфи с руки, селфи-палка (штатив), съемка с расстояния в 2 метра (аллоцентричный ракурс) и съемка, направленная вниз на тело (эгоцентричный ракурс). Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PLoS One.

Затем 272 добровольца разного пола и возраста оценили фотографии. Оказалось, что селфи-снимки моделей казались им более привлекательными и стройными по сравнению с другими ракурсами. Снимки, сделанные со штатива, оказались наиболее привлекательными. Этот эффект может быть связан с тем, что на селфи-фотографиях люди выглядят более открытыми и общительными.

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