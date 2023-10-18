Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод

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Красители, используемые в больших количествах производителями текстиля, косметики, чернил, бумаги и другими промышленными секторами, обладают высокой токсичностью и могут приводить к выпуску потенциальных канцерогенов в сточные воды. Эта проблема, связанная с очисткой сточных вод, оказывает серьёзное воздействие на окружающую среду. Однако исследователи из Инженерного колледжа Университета Дрекселя (Пенсильвания, США), возможно, нашли решение, используя нановолокно невероятно малых размеров.

Фото: openverse

Мишель Барсум, доктор философии, и престижный профессор Инженерного колледжа Университета Дрекселя, возглавлял команду исследователей, которая включала в себя также учёных из Колледжа искусств и наук Дрекселя. Они выяснили, что одномерный фотокаталитический материал на основе оксида титана с лепидокрокитовой структурой обладает способностью разрушать два распространённых красителя - родамин 6G и кристаллический фиолетовый — при воздействии видимого света. Этот материал также способен снижать концентрацию этих красителей в воде на 90% и 64% соответственно всего за 30 минут, когда соотношение массы катализатора и красителя составляет 1:1.

"Это захватывающее открытие, поскольку оно помогает решить проблему, которая стала настоящей проблемой для процесса очистки воды. Мы ожидаем, что интеграция нашего фотокатализатора на основе оксида титана в текущие процессы может повысить его эффективность в удалении этих химикатов, а также снизить количество энергии, необходимое для этого", — сказал Барсум.

Процесс начинается с адсорбции, когда краситель прилипает к поверхности нановолокон и затем подвергается фотокатализу после воздействия света. Этот процесс усиливает разложение красителя, превращая его в безопасные продукты, такие как углекислый газ и вода.

Исследование, опубликованное в журнале Matter, подчеркивает важность генерации материалом электронных дырок и радикалов "АФК" (гидроксил, супероксид и синглетный кислород) для процесса деградации красителей и самосенсибилизации.

Два наиболее часто встречающихся красителя - родамин 6G и кристаллический фиолетовый — широко используются в различных отраслях, включая обработку древесины, производство бумаги, создание чернил и косметику. Эти красители растворимы в воде, и избыток их выбрасывается в сточные воды.

Сточные воды представляют серьезную экологическую угрозу по всему миру и оказывают долгосрочное воздействие на здоровье людей, растений и животных. Ежегодно промышленные предприятия и домохозяйства выливают около 380 миллиардов кубических метров сточных вод по всему миру. Из них лишь 24% успешно очищаются, и это связано с проблемами в сфере очистки, такими как высокое энергопотребление, наличие остаточных химических веществ, недостаток персонала и неспособность обрабатывать сложные и устойчивые загрязнители, включая красители.

Исследователи пришли к выводу, что традиционные методы очистки сточных вод, такие как осаждение, биологическое очищение и химико-физическая обработка, недостаточно эффективны для удаления красителей из-за сложной молекулярной структуры и водорастворимости самих красителей. Применение глинистых материалов, активированного угля, оксида железа и природных веществ, таких как кофейная гуща, для адсорбции красителей было попробовано ранее, но такие методы всего лишь разделяют краситель от воды, не обеспечивая его полного разложения.

В течение длительного времени фотокатализаторы считались обещающими инструментами для удаления красителей из воды, но до настоящего момента они не предоставили стабильного решения. Многие фотокатализаторы обычно требуют облучения ультрафиолетовым светом, что потребляет большое количество энергии. Новое нановолокно отличается тем, что оно самосенсибилизируется, что делает его более чувствительным к видимому свету.

В итоге, это исследование представляет собой прорыв в области обеспечения более чистой воды без необходимости использования дополнительных токсичных веществ и без лишних энергозатрат.

Для проведения исследования команда ученых применила метод дифракции рентгеновских лучей, чтобы определить структуру атомов в наноматериале. После этого, они провели характеристику наноматериала с использованием сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, что позволяет направлять электроны на образец для создания изображений.

Для контроля процесса обесцвечивания красителей, исследователи также применяли ультрафиолетовую и видимую спектроскопию и количественно оценивали минерализацию на основе потребления кислорода. В статье подробно описаны структурные и оптические характеристики нановолокон, а также перспективы материала для очистки сточных вод благодаря его способности эффективно адсорбировать оба красителя, протестированных в рамках исследования.

Одним из ключевых выводов исследования являются убедительные свидетельства того, что нановолокно становится сенсибилизированным красителями, что представляет собой взаимовыгодное взаимодействие между материалом и красителями в сточных водах, что в итоге приводит к улучшению качества воды и уменьшению ее токсичности.

"Краситель катализирует собственное разрушение", — считает Адам Уолтер.

Кроме того, исследование выявило потенциал нановолокна для улучшения процессов очистки воды и одновременно дает первые показания о том, что материалы можно сделать сенсибилизированными, что открывает новые перспективы для применения в солнечных элементах и оптических устройствах. Ранее в том же году команда исследователей изучала те же нановолокна и обнаружила их способность использовать солнечный свет для выделения водорода, что может расширить их потенциал в области производства экологически чистого топлива.

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