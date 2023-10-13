ChatGPT смог стать для людей "помощником по химии"

2:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Разработка новых материалов — это долгий и трудоемкий процесс, но современные химики надеются, что искусственный интеллект (ИИ) в будущем сможет взять на себя значительную часть этой нагрузки.

Фото: openverse

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Американского химического общества, научная группа предложила модели искусственного интеллекта ChatGPT выполнить особо трудоёмкую задачу — поиск научной литературы. На основе полученных данных они разработали ещё один инструмент — модель для прогнозирования результатов экспериментов.

Предшествующие исследования предоставляют огромное количество информации, необходимой химикам. Однако поиск и анализ наиболее важных деталей могут быть утомительными. Например, учёные, занимающиеся разработкой высокопористых кристаллических металлоорганических каркасов (MOF) с потенциальным применением в чистой энергетике, должны просматривать сотни научных статей, описывающих разнообразные экспериментальные условия. Ранее учёные пытались вовлечь ИИ в решение этой задачи, но языковые модели, использованные в этих усилиях, требовали значительных технических навыков и модификаций для применения к новым областям.

Омар Яги и его коллеги решили исследовать, может ли новое поколение языковых моделей, включая ChatGPT, предложить более доступный и гибкий способ извлечения информации. Для анализа научных статей команда предоставляла ChatGPT подсказки и указания, проходящие через три этапа идентификации и обобщения экспериментальных данных, содержащихся в статьях. Эти подсказки были тщательно разработаны, чтобы минимизировать вероятность генерации моделью вымышленных ответов (что называется галлюцинациями) и обеспечить наилучшие результаты.

После тестирования на 228 статьях, описывающих синтез MOF, система выявила более 26 000 факторов, необходимых для создания примерно 800 из этих соединений. На основе этих данных исследователи обучили отдельную модель ИИ для прогнозирования кристаллической структуры MOF на основе условий. И, наконец, чтобы сделать эти данные более доступными, они создали чат-бота, который может отвечать на вопросы о них. Этот проект, названный "ChatGPT Chemistry Assistant," не требует специализированных навыков программирования, и исследователи могут настраивать его, просто меняя язык подсказок. По мнению учёных, этот новый инструмент может быть полезен и в других областях химии.

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