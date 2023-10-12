Ученые нашли древнюю мегаплиту, исчезнувшую 20 миллионов лет назад

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Давно утраченная тектоническая плита, которая когда-то находилась под Южно-Китайским морем, была вновь открыта через 20 миллионов лет после её исчезновения.

Фото: openverse

Плита известна только по нескольким образцам горных пород с гор Борнео и призрачным следам огромной плиты, обнаруженным глубоко в мантии Земли. В своё время она составляла четверть размера Тихого океана. Эту плиту назвали "Понтийской" из-за её присутствия под океаном, который ранее назывался Понтийским.

"Удивительно обнаружить остатки плиты, о которой мы вообще не знали", — рассказала Сюзанна Ван де Лагемаат, докторант Утрехтского университета в Нидерландах.

Исследователи изначально изучали Тихоокеанскую плиту. Тектонические плиты постоянно двигаются друг относительно друга, а кора океанических плит более плотная, чем континентальная кора, и поэтому океанические плиты поддвигаются под континентальные плиты в процессе, известном как субдукция. Однако иногда камни из утраченных плит участвуют в горообразовании. Эти остатки могут указать на местонахождение и историю древних плит.

Исследователи попытались найти остатки одной из этих давно утраченных плит, известной как плита Феникс, во время полевых исследований на Борнео. Учёные могут изучать магнитные свойства горных пород, чтобы определить, когда и где они образовались. Магнитное поле Земли "запечатывается" в камнях при их формировании и зависит от широты. Но при анализе камней, собранных на Борнео, они обнаружили что-то необычное.

"Эта широта не соответствовала широте, которую мы получили от других плит, о которых мы уже знали", сказала Ван де Лагемаат.

Чтобы разгадать эту загадку, они использовала компьютерные модели для изучения геологии региона за последние 160 миллионов лет. Реконструкция этой плиты показала разрыв между тем, что сегодня является Южным Китаем и Борнео — океан, который ранее считался поддерживаемым другой древней плитой, называемой плитой Идзанаги, на самом деле не имел этой плиты. Вместо этого скалы Борнео вписались в этот загадочный пробел.

Исследователи обнаружили, что это место на самом деле было занято ранее неизвестной плитой, которую ван де Лагемаат и её команда назвали Понтийской плитой.

Реконструкция, опубликованная 29 сентября в журнале Gondwana Research, показывает, что Понтийская плита образовалась по меньшей мере 160 миллионов лет назад, но, вероятно, была намного старше. Образцы горных пород, собранные на Борнео, датируются 135 миллионами лет назад. Когда-то она была огромной, но со временем уменьшалась, в конечном итоге исчезнув, поддвинутая под Австралийскую плиту на юге и под Китай на севере, исчезнув 20 миллионов лет назад.

Десять лет назад исследования той же лаборатории выявили намек на Понтийскую плиту. В ходе этого исследования изучались изображения среднего слоя Земли, мантии, где заканчивается субдуцированная кора. Там была обнаружена огромная плита коры неизвестного происхождения, но учёные в то время не могли определить, откуда она взялась. Теперь стало ясно, что эта кора — то, что осталось от Понтийской плиты.

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