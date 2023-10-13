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Астрономы обнаружили следы массивного столкновения двух огромных планет, вращающихся вокруг звезды, аналогичной Солнцу

3:19
Наука

Астрономы обнаружили следы после массивного столкновения двух огромных ледяных планет, вращающихся вокруг далёкой звезды, аналогичной Солнцу.

Астрономы обнаружили следы массивного столкновения двух огромных планет, вращающихся вокруг звезды, аналогичной Солнцу
Фото: openverse

С использованием космического корабля NASA, предназначенного для отслеживания астероидов, учёные также обнаружили яркое последствие этого столкновения. Это облако пыли, которое прошло через орбиту родительской звезды системы, значительно затмив ее.

Звезда с именем ASASSN-21qj, находящаяся приблизительно в 3600 световых годах от Земли, начала менять свой световой паттерн. Сначала она стала ярче в инфракрасном диапазоне более чем за тысячу дней до того, как началось затухание в видимом свете.

"Я заметил, что звезда стала светлее в инфракрасном диапазоне за тысячу дней до того, как она потускнела в оптическом диапазоне. Это было действительно необычно", — сказал Мэтью Кенворти, руководитель исследования из Лейденского университета.

На протяжении двух лет исследователи изучали ASASSN-21qj, следя за изменениями в ее яркости. Их результаты были опубликованы 11 октября в журнале Nature.

Команда установила, что столкновение двух ледяных гигантов, вероятно, привело к увеличению яркости системы в инфракрасном диапазоне за три года до того, как ASASSN-21qj начала исчезать в видимом свете.

Путем моделирования столкновения и последующего рассеивания частиц, выброшенных при столкновении, исследователи установили, что планеты ASASSN-21qj, вероятно, объединились в единое тело после столкновения.

Моделирование также помогло команде определить, как обломки планеты могли бы распространиться вокруг места столкновения, и установить, что им потребовалось три года, чтобы дойти до ASASSN-21qj и вызвать затмение видимого света.

"Наши расчёты и компьютерные модели показали, что температура и размер светящегося материала соответствуют столкновению двух ледяных гигантов-экзопланет", — сказал соавтор Саймон Лок из Бристольского университета.

Измерение температуры обломков планеты также помогло команде определить, как будет выглядеть инфракрасное свечение, созданное этим событием. Излучение, соответствующее этому профилю, было замечено космическим кораблем NASA Near-Earth Object Wide-Fired Infrared Survey Explorer (NEOWISE), который исследует астероиды и кометы в пределах Солнечной системы.

Ученые продолжат наблюдать за ASASSN-21qj и обломками её планеты в ближайшие годы. Они надеются наблюдать рассеяние света на обломках с помощью наземных обсерваторий и космических телескопов, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба.

"Мы с нетерпением ждем развития событий. В конечном итоге, материал вокруг остатков может конденсироваться, образуя спутники, которые будут вращаться вокруг этой новой планеты", — сказала соавтор исследования Зои Лейнхардт из Бристольского университета.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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