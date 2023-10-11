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Употребление яиц может продлить жизнь, утверждают ученые из США

1:23
Наука

Исследователи из Университета Коннектикута (США) пришли к выводу, что регулярное употребление яиц может способствовать увеличению продолжительности жизни. Опыты и наблюдения свидетельствуют о том, что яйца могут помочь в профилактике атеросклероза, так как способны повысить уровень "хорошего" холестерина в организме. Эти результаты были опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

Употребление яиц может продлить жизнь, утверждают ученые из США
Фото: openverse

В ходе эксперимента, проведенного среди группы молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, были получены необычные результаты. Участники исследования употребляли по три яйца ежедневно в течение двух недель. В результате этого регулярного потребления яиц уровень холестерина в их крови стабилизировался. Это изменение состава крови снизило вероятность развития атеросклероза, согласно выводам специалистов.

Кроме того, ученые отметили увеличение содержания антиоксидантов и противовоспалительных молекул в организме у испытуемых.

Следует отметить, что ученые предостерегают, что эти результаты касаются молодых людей, и не могут быть автоматически перенесены на людей старшего возраста. Также не указано, каким именно способом участники употребляли яйца — сырыми, вареными "вкрутую" или иным способом.

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ЧТО ЧИНЯТ ВАРЕНЫЕ ЯЙЦА. Ученые советуют есть не больше двух-трех яиц в неделю
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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