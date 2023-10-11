Исследователи из Университета Коннектикута (США) пришли к выводу, что регулярное употребление яиц может способствовать увеличению продолжительности жизни. Опыты и наблюдения свидетельствуют о том, что яйца могут помочь в профилактике атеросклероза, так как способны повысить уровень "хорошего" холестерина в организме. Эти результаты были опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.
В ходе эксперимента, проведенного среди группы молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, были получены необычные результаты. Участники исследования употребляли по три яйца ежедневно в течение двух недель. В результате этого регулярного потребления яиц уровень холестерина в их крови стабилизировался. Это изменение состава крови снизило вероятность развития атеросклероза, согласно выводам специалистов.
Кроме того, ученые отметили увеличение содержания антиоксидантов и противовоспалительных молекул в организме у испытуемых.
Следует отметить, что ученые предостерегают, что эти результаты касаются молодых людей, и не могут быть автоматически перенесены на людей старшего возраста. Также не указано, каким именно способом участники употребляли яйца — сырыми, вареными "вкрутую" или иным способом.
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