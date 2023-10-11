Google ограничила доступ к YouTube некоторым пользователям Microsoft Edge

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В результате борьбы Google с программами, блокирующими рекламу на YouTube, пользователи браузера Microsoft Edge оказались в невыгодном положении и лишились возможности просматривать видеоролики на этой популярной платформе, сообщает "Газета.ru".

Фото: Openverse

Причиной данной ситуации стала одна из функций, связанных с защитой от мониторинга, доступных в Edge. В рамках этой функции, браузер предоставляет три уровня защиты: базовый, сбалансированный и строгий. В случае выбора последнего варианта, браузер применяет дополнительные меры для предотвращения отслеживания активности пользователей на различных веб-сайтах, включая YouTube. Это, в свою очередь, ограничивает возможности компании Google собирать информацию о пользователях и показывать им персонализированную рекламу.

Google, в ответ на это, рассматривает данную функцию как блокировку рекламы и применяет к пользователям Edge, находящимся в строгом режиме, аналогичные санкции, которые применяются к пользователям других блокировщиков рекламы. В результате этого пользователи не имеют возможности просматривать видеоролики на YouTube, пока не выключат строгий режим или не перейдут на платную подписку YouTube Premium.

Пока что представители компаний Google и Microsoft не дали официальных комментариев относительно данной ситуации.

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