Новый анализ крови с точностью 91% выявляет рак яичников на ранних стадиях

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (США) представили инновационный метод обнаружения рака яичников на ранних стадиях с использованием анализа крови. Эта смертоносная форма рака, особенно серозная карцинома, часто диагностируется на поздних стадиях, что делает ее лечение сложным. Новый метод, разработанный учеными, основан на поиске специфических нуклеиновых кислот в образцах крови.

Фото: openverse

Анализ крови направлен на выявление циркулирующих фрагментов ДНК, которые метилированы в определенных нуклеиновых кислотах. Метилирование ДНК — это биологический процесс, который может изменить активность генов и способствовать развитию рака. Новая методика успешно выявила рак яичников с точностью 91%, после анализа образцов крови 370 пациенток с раком яичников и здоровых женщин.

В настоящее время исследователи продолжают работу над усовершенствованием технологии и проводят дополнительные исследования. Если результаты подтвердят эффективность теста, новая методика может стать доступной для широкого распространения, способствуя ранней диагностике рака яичников и повышению шансов на успешное лечение.

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Анализ крови на РАК