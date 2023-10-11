Омоложение тела: Как биологи нашли ключ к увеличению эффективности процедур перепрограммирования стволовых клеток

0:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские и зарубежные молекулярные биологи обнаружили, что накопление стареющих клеток с повышенным уровнем белка p16 в тканях организма может существенно снижать эффективность процедур перепрограммирования стволовых клеток.

Фото: openverse

Уничтожение этих "престарелых" клеток помогает улучшить результаты омолаживающих процедур и может привести к более успешному лечению различных заболеваний и восстановлению органов и тканей.

Эти открытия могут иметь важное значение в будущем для разработки методов лечения, связанных со старением и раком.

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Что такое стволовые клетки