Омоложение тела: Как биологи нашли ключ к увеличению эффективности процедур перепрограммирования стволовых клеток

Российские и зарубежные молекулярные биологи обнаружили, что накопление стареющих клеток с повышенным уровнем белка p16 в тканях организма может существенно снижать эффективность процедур перепрограммирования стволовых клеток.
Уничтожение этих "престарелых" клеток помогает улучшить результаты омолаживающих процедур и может привести к более успешному лечению различных заболеваний и восстановлению органов и тканей.
Эти открытия могут иметь важное значение в будущем для разработки методов лечения, связанных со старением и раком.
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