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В Челябинске учёные изобрели рецепт омолаживающего пирога

1:55
Наука

В Челябинске Южно-Уральском университете (ЮУрГУ) на кафедре экологии и химической технологии произведено усовершенствование классического рецепта Венского фруктового пирога. Создан десерт, который теоретически способствует замедлению процессов старения и развития болезней сердца.

В Челябинске учёные изобрели рецепт омолаживающего пирога
Фото: Префектура Можайского района г. Москва

Исследователи внесли в продукт мощный природный антиоксидант, который плохо усваивается организмом в чистом виде, но эффективно работает при выпечке. Рецепт обогатили стильбеноидом — природным веществом, который обычно используют как средство защиты мышечной ткани сердца.

"Его, конечно, можно принимать в виде БАДа, но это очень дорого и малоэффективно из-за низкого усвоения: 80 процентов вещества просто выводится из организма, — рассказала профессор кафедры экологии и химической технологии Наталья Наумова.

Специалист отметила, что они решили проверить эффективность стильбеноида путём внесения в состав пирога в растворённом виде.

"При выпекании запах и привкус спирта улетучиваются, оставляя полезный концентрат, который усваивается полностью", — приводит слова специалиста сайт ЮУрГУ.

Рецепт Венского пирога был модифицирован, и вместо цукатов, ароматизаторов и красителей была добавлена натуральная вяленая земляника. Десерт не содержит белого сахара и прошёл проверку дегустационной комиссии. Учёные запатентовали рецепт "омолаживающего" десерта в трёх версиях с разной концентрацией антиоксиданта.

Клинические испытания на мышах показали улучшение их лабораторных показателей. Если продукт продемонстрирует эффективность в дальнейших исследованиях, он будет предложен для распространения в розничных торговых сетях для любителей здоровой пищи.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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