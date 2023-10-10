Владельцы iPhone с iOS 17 пожаловались на выключение телефона ночью

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Владельцы iPhone активно обсуждают в социальных сетях и на форумах свой опыт, связанный с тем, что их смартфоны стали неожиданно выключаться ночью после установки iOS 17.

Фото: Openverse

Причины этой проблемы пока остаются неясными. Одной из гипотез является то, что это помогает уменьшить расход батареи. Однако точные детали остаются нераскрытыми. Известно только, что необычное поведение наблюдается исключительно на устройствах, которые обновились до iOS 17.0.3, сообщает "Газета.ru".

Важно отметить, что эта проблема не является критической. Единственными неудобствами, которые могут возникнуть из-за выключения смартфона ночью, являются потенциальные упущенные звонки и необходимость вводить пароль при разблокировке экрана, так как Face ID не работает при первой попытке после перезагрузки.

Для проверки, происходит ли выключение iPhone ночью, можно зайти в настройки и выбрать раздел "Батарея", а затем перейти к разделу "Последние 24 часа", где можно найти информацию о работе устройства.

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