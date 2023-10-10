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Учёные обнаружили десятки древних строений у берегов Амазонки

2:28
Наука

Амазонка оказывает глубокое влияние на наше представление о природе. На ее огромных просторах площадью 6,7 млн кв. км практически каждый сантиметр почвы, каждый листок и каждый водоем пронизаны неподвластной человеку дикой природой.

Учёные обнаружили десятки древних строений у берегов Амазонки
Фото: Openverse

Однако под запутанной сетью корней деревьев и разлагающейся растительности, скрытой слоями почвы и хаотичным обилием зелени, можно обнаружить все новые и новые свидетельства присутствия человека, датируемые тысячелетиями.

Винисиус Перипато, специалист по дистанционному зондированию из Национального института космических исследований Бразилии, во главе группы исследователей изучил признаки земляных работ, выявленные в пределах 5315 кв. км по данным LIDAR.

LIDAR — радарная система, работающая на основе светового излучения, — использует лазерные вспышки, излучаемые с самолета, для проникновения сквозь слои листвы, почвы и других материалов, что позволяет определять структурные изменения, которые могут выявить антропогенные объекты.

В результате последнего исследования лесной подстилки Амазонки были обнаружены свидетельства обитания людей доколумбовой эпохи. Однако по-настоящему поражает масштаб этих находок. В ходе одного обследования группа исследователей обнаружила 24 ранее неизвестных нарушения в почве, которые имеют форму, расположение и структуру, позволяющие предположить их архитектурное происхождение.

На юге Амазонии были обнаружены следы города, в котором, как предполагается, когда-то проживали десятки тысяч человек, соединенные между собой сетью дорог, не уступающей классической Европе.

На юго-западе страны исследователи обнаружили загадочные геометрические узоры из земли, расположенные вдали от каких-либо наблюдаемых дорог.

Если экстраполировать эти потенциальные земляные сооружения на всю Амазонку, то возможно, что от 10 000 до 24 000 строений остаются скрытыми под многовековым слоем подстилки, осадков и лесной поросли. Это говорит о том, что более 90% человеческой истории Амазонии остается неизученной, не говоря уже об анализе и документировании.

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Амазонка: плавающий лес | Неизведанные острова | Discovery Channel
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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