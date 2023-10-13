Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сеть попало уничтожение американского истребителя F-16 в секторе Газа
На Украине признали бегство футболиста "Шахтёра": не явился на посадку в самолёт
Катар пригрозил создать глобальный дефицит газа
Арестович* заявил о союзе России, Ирана, Сирии и КНДР: "Ось зла сложилась"
Путин объяснил, откуда взялся "след России" в деле о подрыве газопровода Balticconnector
В Иране объяснили, что Израиль ничего не сможет добиться
Украина открывает границу с Приднестровьем, откуда ждет "российское вторжение"
Потерянный континент привел к новому пониманию ученых о формировании суперконтинента Гондвана
Порнозвезда Миа Халифа благодарит "черную дыру" Украину за поддержку ХАМАС

Новое исследование: горные породы выделяют столько же CO2, сколько и вулканы мира

Наука

Недавнее исследование, проведенное Оксфордским университетом, подвергло сомнению предположение о том, что естественное выветривание горных пород действует как поглотитель CO2, представив вместо этого доказательства того, что оно может также быть значительным источником CO2, конкурируя с вулканическими выбросами. Опубликованные результаты имеют огромное значение для моделирования сценариев изменения климата.

Новое исследование: горные породы выделяют столько же CO2, сколько и вулканы мира
Фото: openverse

Горные породы содержат огромные запасы углерода, оставшиеся с древних остатков растений и животных, существовавших миллионы лет назад. Это подразумевает, что "геологический углеродный цикл" действует как своего рода термостат, помогая регулировать температуру нашей планеты. Например, в процессе химического выветривания горных пород, определенные минералы могут поглощать CO2, когда они подвергаются воздействию слабой кислоты, содержащейся в дождевой воде. Этот процесс помогает компенсировать постоянные выбросы CO2 вулканами по всему миру и является частью естественного углеродного цикла Земли, который сохранял пригодные для жизни условия на поверхности нашей планеты в течение миллиарда лет и более.

Однако это новое исследование впервые измерило дополнительный естественный процесс выброса CO2 из горных пород в атмосферу, и оно оказалось таким же важным, как и CO2, выбрасываемый вулканами по всему миру. В настоящее время этот процесс не учитывается в большинстве моделей естественного углеродного цикла.

Этот процесс происходит, когда породы, сформированные на дне древних морей (где растения и животные были закопаны в отложениях), поднимаются обратно на поверхность Земли, например, когда формируются горные хребты, такие как Гималаи или Анды. В результате органический углерод в горных породах подвергается действию кислорода из воздуха и воды, что может привести к выбросу CO2. Это означает, что породы выветривания могут быть источником CO2, а не только его поглотителем, как ранее думалось.

Ранее измерение выбросов CO2, вызванных выветриванием органического углерода в горных породах, было сложной задачей. В этом новом исследовании ученые использовали индикаторный элемент, рений, который высвобождается в воду при реакции органического углерода из горных пород с кислородом. Сбор проб речной воды для измерения уровня рения позволил количественно оценить выбросы CO2.

Для масштабирования этих процессов на поверхности Земли исследователи определили, сколько органического углерода присутствует в породах на поверхности и где происходит наиболее интенсивное выветривание, как результат эрозии на крутых горных склонах.

"Затем задача заключалась в объединении этих глобальных карт с данными о реках, учитывая неопределенности. Мы использовали суперкомпьютер в Оксфорде, чтобы моделировать сложное взаимодействие физических, химических и гидрологических процессов, чтобы объединить эту огромную планетарную головоломку и, наконец, оценить общее количество углерода, выбрасываемого в результате выветривания пород и выделения древнего углерода в атмосферу", — Доктор Джесси Зондерван, руководил исследованием на факультете наук о Земле Оксфордского университета.

Таким образом, можно было бы сравнить это с тем, сколько CO2 может быть поглощено естественным выветриванием силикатных минералов. Результаты показали, что существует множество территорий, где выветривание является источником CO2, что меняет представление о том, как выветривание влияет на углеродный цикл. Горячие точки выброса CO2 оказались сосредоточены в горных хребтах с высокими скоростями поднятия, где осадочные породы становятся доступными, такие как восточные Гималаи, Скалистые горы и Анды. Общий выброс CO2 в результате выветривания горных органических пород составил 68 мегатонн углерода в год.

"Это примерно в 100 раз меньше, чем современные выбросы CO2 от сжигания ископаемых топлив. Это также сравнимо с выбросами CO2 вулканами по всему миру, что делает этот процесс ключевым элементом в естественном углеродном цикле Земли", — сказал профессор Роберт Хилтон, возглавляющий исследовательский проект ROC-CO2, который финансировал это исследование.

Эти потоки могли изменяться в прошлом и влиять на климат на Земле. Например, в периоды горообразования, при которых поднимается множество пород, содержащих органический углерод, выбросы CO2 могли быть выше, оказывая воздействие на глобальный климат.

Текущая и будущая работа будет посвящена изучению того, как изменения в эрозии, вызванные деятельностью человека, а также усиление потепления горных пород из-за антропогенных изменений климата, могут увеличить эту естественную утечку углерода.

"В настоящее время мы не знаем — наши методы позволяют нам предоставить надежную глобальную оценку, но еще не дать точного прогноза о том, как это может измениться", — отмечает Хилтон.

Вопрос, который сейчас стоит перед исследователями, заключается в том, увеличится ли естественное выделение CO2 в течение следующего столетия.

"Несмотря на то что выбросы углекислого газа, вызываемые выветриванием горных пород, невелики по сравнению с современными выбросами от человеческой деятельности, лучшее понимание этих естественных процессов поможет нам лучше прогнозировать наш углеродный баланс", — заключил доктор Зондерван.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
На грани фантастики: количество супертяжёлых Ан-124 "Руслан" будет увеличено в два раза за два года

В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
"Надвигается буря": РФ начинает крупную операцию против ВСУ, заявили в Австрии
Соколов высказался о Белом
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Под Волгоградом волонтёр из Челябинска обвинил сотрудника ГИБДД в скрытой поддержке ВСУ
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Сентябрьская стабильность: Рынок автомобилей с пробегом остается спокойным
Сентябрьская стабильность: Рынок автомобилей с пробегом остается спокойным
Последние материалы
Новое исследование: горные породы выделяют столько же CO2, сколько и вулканы мира
Арестович* заявил о союзе России, Ирана, Сирии и КНДР: "Ось зла сложилась"
Путин объяснил, откуда взялся "след России" в деле о подрыве газопровода Balticconnector
Названо единственное животное на Земле, которое передвигается на пяти конечностях. Это красный кенгуру
Казаки в СВО: нужны смешанные отряды
В Иране объяснили, что Израиль ничего не сможет добиться
Украина открывает границу с Приднестровьем, откуда ждет "российское вторжение"
Потерянный континент привел к новому пониманию ученых о формировании суперконтинента Гондвана
Порнозвезда Миа Халифа благодарит "черную дыру" Украину за поддержку ХАМАС
Шукшина обвинила министра здравоохранения РФ в саботаже поручения Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников