Массовое вымирание 260 млн лет назад вызвали вулканы

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Ученые из Университета Нью-Йорка выявили причину глобальной климатической катастрофы, произошедшей в конце палеозойской эры, примерно 260 миллионов лет назад. По их выводам, масштабные извержения вулканов стали основной причиной крупнейшего вымирания в истории Земли. Эти результаты опубликованы в научном журнале Earth-Science Reviews, сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse

Из-за активности вулканов в атмосферу поступило значительное количество углекислого газа, что привело к сильному парниковому эффекту и созданию экстремальных условий для многих форм жизни на планете.

Ученые сфокусировались на изучении извержений базальтовой магмы — крупнейших выбросов лавы на Земле, при которых расплавленные материалы распространялись на площади почти миллиона квадратных километров.

В период таких событий резко уменьшалась концентрация кислорода в океанах, что делало воду опасной для обитающих в ней организмов.

Интересно, что подобные явления происходят примерно каждые 26–33 миллиона лет и совпадают с критическими изменениями орбит планет в Солнечной системе, следуя тем же циклическим закономерностям, подчеркнули исследователи.

Ученые подчеркнули, что описанные ими катаклизмы не имеют отношения к текущей климатической ситуации на Земле, поскольку последние изменения вызваны человеческой деятельностью. Последние крупные извержения вулканов на Земле, подробно изученные, произошли примерно 16 миллионов лет назад.

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