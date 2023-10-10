Массовое вымирание 260 млн лет назад вызвали вулканы

Ученые из Университета Нью-Йорка выявили причину глобальной климатической катастрофы, произошедшей в конце палеозойской эры, примерно 260 миллионов лет назад. По их выводам, масштабные извержения вулканов стали основной причиной крупнейшего вымирания в истории Земли. Эти результаты опубликованы в научном журнале Earth-Science Reviews, сообщает Газета.Ru.
Из-за активности вулканов в атмосферу поступило значительное количество углекислого газа, что привело к сильному парниковому эффекту и созданию экстремальных условий для многих форм жизни на планете.
Ученые сфокусировались на изучении извержений базальтовой магмы — крупнейших выбросов лавы на Земле, при которых расплавленные материалы распространялись на площади почти миллиона квадратных километров.
В период таких событий резко уменьшалась концентрация кислорода в океанах, что делало воду опасной для обитающих в ней организмов.
Интересно, что подобные явления происходят примерно каждые 26–33 миллиона лет и совпадают с критическими изменениями орбит планет в Солнечной системе, следуя тем же циклическим закономерностям, подчеркнули исследователи.
Ученые подчеркнули, что описанные ими катаклизмы не имеют отношения к текущей климатической ситуации на Земле, поскольку последние изменения вызваны человеческой деятельностью. Последние крупные извержения вулканов на Земле, подробно изученные, произошли примерно 16 миллионов лет назад.
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