Новый китайский телескоп может превзойти Хаббл

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Китай планирует реализовать крупный проект, который не только дополнит национальную программу астрономических исследований, но и повысит использование комплекса космических станций страны.

Фото: openverse

Этот знаменательный проект включает в себя создание космического корабля под названием "Сюньтянь", также известного как "Телескоп китайской космической станции (CSST)". Буквально переводя название "Сюньтянь," это означает "обзор неба" или "обзор небес."

Планируется запустить CSST, который имеет размеры сравнимые с автобусом, в следующем году. Основное зеркало этого ультрафиолетово-оптического космического телескопа имеет диаметр два метра. Он будет находиться на орбите вместе с китайской космической станцией Тяньгун и имеет номинальный срок службы в 10 лет, но его эксплуатацию можно будет продлить.

Основной целью CSST является превзойти космический телескоп НАСА "Хаббл". Этот космический телескоп будет размещен на орбите, близкой к китайской космической станции, что позволит китайским астронавтам проводить его обслуживание и ремонт при необходимости.

Линь Сицян, заместитель директора Китайского пилотируемого космического агентства, выразил уверенность в том, что орбитальная обсерватория Сюньтянь сможет сделать важные открытия в области космологии, темной материи и темной энергии, изучении галактики Млечный Путь и соседних галактик, а также в исследовании звездообразования, эволюции и экзопланет. Эта задача является чрезвычайно сложной.

Сюньтянь будет проводить обзорные наблюдения в глубоком поле площадью 17 500 квадратных градусов и точные наблюдения различных типов небесных объектов. Он оборудован камерой с разрешением 2,5 миллиарда пикселей.

Запланировано, что в следующем году Сюньтянь будет запущен на околоземную орбиту с помощью ракеты Long March 5B. Он способен создавать панорамные изображения Вселенной в высоком разрешении, сопоставимом с разрешением космического телескопа Хаббл, но с более широким полем зрения, в 300 раз большим, чем у Хаббла. Это означает, что CSST сможет наблюдать гораздо больше космических объектов одновременно.

"Хаббл может видеть одну овцу, но CSST видит тысячи, и все с одинаковым разрешением", — говорит Ли Ран, научный сотрудник системы сокращения научных данных CSST.

Помимо этого, CSST будет оставаться на орбите в том же пространстве, что и китайская космическая станция, для проведения длительных независимых полетов и наблюдений. Это позволит его временной стыковке с космической станцией для практической поддержки, обслуживания и модернизации астронавтами Тяньгуна.

"Телескоп Сюньтянь стал самым важным научным проектом с момента запуска программы космической станции нашей страны. Это научный объект, который с нетерпением ждало китайское астрономическое сообщество, и научный объект, представляющий высокие технологии государственного уровня в астрономии", — Чжоу Цзяньпин главный конструктор китайской пилотируемой космической программы

Чжоу подчеркнул, что телескоп Сюньтянь представляет собой научный проект, который имеет высший статус в национальной программе космической станции Китая. Этот научный объект вызывает ожидания и интерес у китайского астрономического сообщества и представляет собой передовые технологии в области астрономии на государственном уровне.

Телескоп Сюньтянь также обладает самыми передовыми технологиями в создании изображений в ультрафиолетовом спектре среди всех существующих исследовательских проектов телескопов в мире.

"Это значительно ускорит развитие астрономии в Китае, поднимет уровень астрономических исследований в стране до мирового уровня и сделает китайских астрономов ведущей силой в этой области", — Чжоу Цзяньпин.

Согласно Ли Чэнъюаню из Школы физики и астрономии китайского университета Сунь Ятсена, как и космический телескоп НАСА "Хаббл", телескоп Китайской космической станции чувствителен к одному и тому же интервалу длин волн. Однако Сюньтянь имеет значительно более широкое поле зрения, примерно в 5-8 раз больше, чем у Хаббла.

Космический телескоп Сюньтянь "первого поколения" состоит из пяти наблюдательных инструментов, включая модуль Сюньтянь, терагерцовый модуль, многоканальный формирователь изображений, интегральный полевой спектрограф и коронограф для изображений внесолнечных планет. Модуль Xuntian, оборудованный широкой камерой, занимает основное время наблюдения.

По словам Сюй Шуянь, главного конструктора оптического комплекса Сюньтянь и исследователя Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук,

"Опытный образец Сюньтянь находится в стадии завершения разработки. После сборки его компонентов и узлов, проведутся испытания, а затем начнется разработка образца телескопа и исследование его летающих частей перед запуском", — Сюй Шуянь, главный конструктор оптического комплекса Сюньтянь, исследователь Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук.

Несмотря на ожидания и хвалебные отзывы руководителей китайского космического агентства, некоторые исследователи выразили сомнения в связи с неизвестностью многих аспектов проекта, включая его способность успешно функционировать, обслуживаться и использоваться для научных исследований. Следует учитывать, что космический телескоп Хаббл остается ведущей силой в астрофизических исследованиях и имеет огромный опыт работы.

Таким образом, проект космического телескопа Сюньтянь представляет собой значимое событие в мире астрономии и космических исследований, но его конечные достижения и возможности будут ясны только после его запуска и начала научной деятельности.

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