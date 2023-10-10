Новое исследование: боятся ли в Африке звери больше людей, чем львов

4:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале "Current Biology" 5 октября, выявило, что животные в южноафриканском национальном парке Большого Крюгера проявляют более высокий страх при восприятии человеческих голосов, чем при львиных рыках или звуках охоты, таких как лай собак или выстрелы. В этом месте проживает одна из крупнейших в мире популяций львов.

Фото: openverse

"Обычно мы считаем крупных хищников вершиной пищевой цепи. Однако она подчеркивает, что уникальная роль людей как хищников в экосистеме следует учитывать, поскольку люди представляют собой значительную опасность для других видов", — сообщила Лиана Ю. Занетт, биолог-эколог из Западного университета в Канаде.

Согласно последним исследованиям, люди охотятся значительно чаще, чем другие хищники.

"Обычно млекопитающие не умирают от болезней или голода. Основной угрозой для их жизни является хищник, и, как правило, чем крупнее млекопитающее, тем крупнее хищник, которого им следует опасаться. Львы являются крупнейшими наземными хищниками, действующими группами, поэтому они могли бы считаться самыми страшными. Сравнив страх перед людьми и страх перед львами, мы исследовали, насколько опасными являются люди как хищники, не считая самих себя львами", — говорит Майкл Клинчи, биолог-эколог из Западного университета.

В ходе масштабного эксперимента в Южной Африке Занетт, Клинчи и их коллеги изучали, как разные виды млекопитающих реагируют на звуковые записи, включая человеческие голоса, львиные рыки, лай собак и выстрелы. Голосовые записи, соответствующие обычной разговорной громкости, были сделаны на четырех наиболее распространенных языках в регионе — тсонга, северный сото, английский и африкаанс. Звуки львов, воссозданные при участии эксперта по львам Крейга Пэкера из Университета Миннесоты, были схожи с человеческими разговорами, а не с рыками других львов.

Для наблюдения и регистрации реакций животных на записи авторы использовали специальные устройства, объединяющие фотоловушку и динамик, с достаточным запасом батарей для длительной записи. Исследование проводилось в период засухи, а устройства размещались у водоёмов для отслеживания животных, посещающих водопой. В конечном итоге команде пришлось анализировать 15 000 видеозаписей.

Результаты показали, что животные в два раза чаще реагировали на присутствие людей, убегая и покидая водоёмы, чем на рыки львов или звуки охоты. Даже 95% видов, таких как жирафы, леопарды, гиены, зебры, куду, бородавочники, импалы, слоны и носороги, оказались более чувствительными к действиям людей, чем к львам.

"Существует заблуждение о том, что животные могут привыкнуть к присутствию людей, если они не охотятся на них. Однако исследование показывает, что это не так. Поэтому вопрос сохранения природы ставит перед собой задачу учитывать и воздействие людей на животный мир", - подчеркивает Майкл Клинчи.

В настоящее время команда исследователей рассматривает возможность использования специализированных звуковых систем для защиты уязвимых видов, таких как южные белые носороги, от браконьерства в Южной Африке. Предварительные результаты показали успех использования человеческих голосов для отпугивания носорогов от определенных зон, подверженных браконьерству.

Распространение страха среди млекопитающих саванны свидетельствует о влиянии человечества на природу. Это не только результат потери природных сред и изменения климата, но и само присутствие людей, которое вызывает сильную реакцию страха у животных, даже больше, чем на зверей-хищников.

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