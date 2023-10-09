После "пробуждения" Солнца вдвое снизился уровень радиации на орбите Марса

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования, проведенные российско-европейским зондом "ЭкзоМарс-TGO", показывают, что уровень космической радиации вблизи Марса уменьшился более чем вдвое с начала нового цикла активности Солнца в декабре 2019 года и его "пробуждения" весной 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление профессора Института космических исследований и технологий БАН (София) Йорданки Семковой на XIV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

Фото: Openverse

Благодаря продолжительной миссии на орбите Марса, группе ученых удалось отслеживать изменения в уровне радиации вблизи этой планеты в рамках двух солнечных циклов. В частности, измерения показывают, что текущий уровень радиации составляет всего 47% от уровня, характерного для 2020 года, когда был зарегистрирован минимум солнечной активности, — отметила Семкова.

Эти данные имеют большое значение для оценки безопасности пилотируемых миссий к Марсу в будущем. Это стало возможным благодаря использованию на борту зонда прибора "Люлин-МО", высокочувствительного дозиметра, разработанного болгарскими учеными.

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