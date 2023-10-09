Команда специалистов из Каролинского института в Швеции провела исследование, в ходе которого смогла выявить основную причину развития болезни Альцгеймера. Об этом подробно сообщает Mirror.
Ученые проанализировали данные 44,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет и в течение восьми лет наблюдали за добровольцами. Выяснилось, что у людей, у которых диагностируют болезнь Альцгеймера, в течение жизни также проявляется хронический стресс или депрессия. Эксперты отметили, что риск развития этого заболевания у людей, одновременно страдающих и стрессом, и депрессией, в 4 раза выше, чем у здоровых людей.
Пока ученым неизвестна причинно-следственная связь этих состояний. Они надеются определить ее в новых исследовательских работах.
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