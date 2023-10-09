Ученые назвали основную причину развития болезни Альцгеймера

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда специалистов из Каролинского института в Швеции провела исследование, в ходе которого смогла выявить основную причину развития болезни Альцгеймера. Об этом подробно сообщает Mirror.

Фото: Openverse

Ученые проанализировали данные 44,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет и в течение восьми лет наблюдали за добровольцами. Выяснилось, что у людей, у которых диагностируют болезнь Альцгеймера, в течение жизни также проявляется хронический стресс или депрессия. Эксперты отметили, что риск развития этого заболевания у людей, одновременно страдающих и стрессом, и депрессией, в 4 раза выше, чем у здоровых людей.

Пока ученым неизвестна причинно-следственная связь этих состояний. Они надеются определить ее в новых исследовательских работах.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Настоящая причина болезни Альцгеймера. Профилактика деменции