Редкая конная амуниция эпохи викингов найдена в таящих льдах Норвегии

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Размораживание ледников в горах Норвегии привело к обнаружению железной подковы и уздечки, предположительно относящихся к эпохе викингов, которая завершилась около тысячи лет назад.

Фото: openverse

"Мы только что сделали удивительное открытие на южной стороне перевала Лендбрин: нашли удило железного коня с сохранившимися частями кожаной уздечки! Вероятно, это артефакты из времен викингов, когда путешествия через этот перевал были на пике", — объявили археологи в день находки.

Аномально теплая погода этим летом привела к интенсивному таянию льда в этом регионе, выявляя артефакты.

"Это место, где путешественники могли использовать снег в овраге для легкой прогулки, вместо того чтобы бороться с камнями на горном склоне, покрытом мелкими рыхлыми камнями. Здесь они оставили много артефактов, которые сохранились благодаря снегу и льду", — Ларс Хольгер Пило, содиректор программы норвежской археологии ледников "Секреты льда".

Найти кожаные детали на уздечке — это очень редкое явление. Форма уздечки затрудняет точное определение даты создания и требуются дальнейшие исследования. Тем не менее археологи считают, что это может быть связано с эпохой викингов (793-1066 н. э.).

Подковы впервые появились в Норвегии в 11 веке. Во времена викингов перевал Лендбрин был популярным маршрутом, известным своими артефактами, среди которых со временем были обнаружены копья эпохи викингов, древний конский навоз и лошадиные кости, как сообщается на сайте "Секреты льда".

"Теперь у нас есть 66 мест и 4000 артефактов. Мы продолжаем делать эти находки из-за отступающего горного льда, вызванного антропогенными изменениями климата. Артефакты внутри льда хранятся как в огромной доисторической морозильной камере, и как только они начинают таять, исчисление времени идет на убыль. У нас еще много работы впереди, так как большая часть норвежских горных льдов исчезнет в этом столетии, несмотря на уже присутствующие парниковые газы в атмосфере", — сказал Ларс Хольгер Пило.

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