Почему детёныши животных пятнистые

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Животный мир покоряет своим разнообразием видов, предоставляя нам широкий спектр животных с пятнами, начиная от оленей и гепардов и заканчивая птицами и рыбами. Даже виды, у которых нет пятен во взрослом возрасте, такие как львы, носят этот узор в детстве.

Фото: openverse

Однако цель и происхождение этих пятен остаются загадкой. Киёко Готанда, биолог-эволюционист из Университета Брока в Онтарио, предполагает, что они могли развиться как эффективный камуфляж. Поскольку пятна предоставляют защиту детенышам от хищников, они, вероятно, эволюционировали независимо друг от друга через явление, известное как конвергентная эволюция, когда несколько линий развивают сходные черты, не имея общего предка.

Пятнистые детеныши чаще встречаются у видов, обитающих в средах с пространственной глубиной, таких как луга и леса, и реже в однородных или неотличимых средах, как открытая тундра или пустынный лед. Например, детеныши тюленей, рожденные на ледяной глыбе, начинают как чисто белые, а пятна появляются при переходе на каменистые пляжи. В такой среде пятна имитируют свет, проникающий сквозь листву или высокую траву, помогая животному сливаться с окружением.

"Пятна создают трехмерные сигналы, помогающие некоторым видам лучше сливаться. В редких случаях пятна помогают детенышам выделиться. Молодые гарибальди — неоново-оранжевые морские рыбы, обитающие в зарослях водорослей вдоль побережья Калифорнии и Мексики — имеют ярко-голубые пятна, которые сигнализируют о их статусе самцам, придерживающимся территориального подхода. По мере взросления рыбы, их пятна блекнут." — отмечает биолог Сёнке Йонсен.

Многие виды вырастают из своих пятен, и причины этого не до конца ясны. Ученые предполагают, что формирование рисунка может быть более энергозатратным, нежели однородный окрас. В случае белых пятен, они не требуют пигмента и не требуют большого энергопотребления для поддержания. Возможно, существуют другие факторы, обуславливающие их угасание.

Львы рождаются с обилием пятен, которые исследователи используют для их идентификации, но во взрослом возрасте они обычно исчезают. Самцы, в частности, меняют пятна на гривы, важные сигналы для привлечения партнера. Главное внимание уделяется размножению, а не скрытию.

Точные причины сохранения или потери пятен с возрастом остаются неясными, возможно, они зависят от стратегии охоты и образа жизни животного в его среде. Например, гепарды и львы — оба хищника, но их стратегии охоты различаются. Гепарды чаще охотятся в одиночку и полагаются на камуфляж, предоставленный пятнами, чтобы подойти к добыче, в то время как львы часто охотятся группами.

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Тайная Жизнь Львов / The Secret Life of Lions | 4K |