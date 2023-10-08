Раскрыли сроки запуска iPhone 16 в производство

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Сообщается, что Apple готовится к производству iPhone 16, следующего поколения своей линейки смартфонов, согласно сообщениям китайского издания CNMO. Источники указывают, что Apple уже создала ранний прототип iPhone 16 и провела первоначальное тестирование образца. Кроме того, Apple инициировала создание производственной линии в Чэнду, Китай, где, как ожидается, в начале декабря будут разработаны другие прототипы смартфонов.

Фото: Openverse

Инсайдеры предполагают, что начиная с 2024 года Apple будет постепенно наращивать производство. В марте и апреле компания планирует провести переговоры с поставщиками комплектующих и организовать производство этих устройств. Как правило, массовое производство новых смартфонов Apple начинается летом.

В отчете отмечается, что предстоящая серия будет состоять из четырех моделей: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. По словам инсайдеров, эти модели будут иметь дизайн без полей и использовать новые материалы для повышения долговечности, уменьшения толщины и веса. Кроме того, Apple намерена усовершенствовать титановый корпус, используемый в моделях топового уровня.

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iPhone 16 – УЖЕ НАЧАЛОСЬ