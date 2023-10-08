Intel уже готовится к релизу новой Windows 12

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

В Intel ждут, когда Microsoft представит крупное обновление Windows в 2024 году. Эту информацию сообщает издание The Verge, ссылаясь на заявления финансового инвестора Дэвида Зинснера, который высказал свои рассуждения перед инвесторами на конференции Citi.

Фото: Wikipedia

"Мы предполагаем, что 2024 год будет весьма перспективным для наших клиентов, особенно благодаря ожидаемому обновлению Windows. Мы всё еще считаем, что установленная база пользователей довольно стара и нуждается в обновлении. Грядущий год может стать началом этого процесса благодаря выпуску новой версии Windows", — сообщил Зинснер.

Издание отмечает, что Intel пинает большие надежды на Windows 12, поскольку его выход стимулирует пользователей к обновлению своих компьютеров. В результате этого ожидается увеличение продаж процессоров Intel. По данным журналистов, специально к выпуску Windows 12, Intel готовит процессоры нового поколения под кодовым названием Meteor Lake.

Чипы Meteor Lake будут включать специальный сопроцессор для обработки искусственного интеллекта. Как отмечает The Verge, это соответствует слухам о том, что Windows 12 будет содержать множество сервисов, использующих искусственный интеллект.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Архитектура Windows. Как устроена операционная система Виндовс и как работает?