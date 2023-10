Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия

Your browser does not support the audio element.

Новозеландский ученый Ник Мортимер и его команда успешно создали подробную геологическую карту затопленного континента Зеландия. Это достижение позволило более точно понять распад древнего суперконтинента Гондвана.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.