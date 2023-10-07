Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Папа Илона Маска отказался от Tesla и предпочел Rolls-Royce
В ГИБДД назвали марки автомобилей, которые чаще всего останавливают инспекторы ДПС
Россиянка сняла квартиру в жилом комплексе в Таиланде и была удивлена
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Татарстане горит зерносклад на площади 500 квадратных метров
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,0
Россияне стали в три раза чаще приобретать отечественные ноутбуки
Палестина могла применить против Израиля западное оружие, переданное Киеву
При пожаре погибла семья с тремя детьми в Нижегородской области

Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия

1:11
Наука

Новозеландский ученый Ник Мортимер и его команда успешно создали подробную геологическую карту затопленного континента Зеландия. Это достижение позволило более точно понять распад древнего суперконтинента Гондвана.

Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Около 100 миллионов лет назад Австралия и Антарктида начали отделяться друг от друга. Зеландия, которая когда-то была соединена с Западной Антарктидой, оставалась частью этого процесса. Разделение заняло примерно 20 миллионов лет, что привело к значительному истончению основания континента и последующему погружению под воду.

Примерно 95 процентов территории Зеландии в настоящее время находится под водой, что делает ее одним из самых молодых и тонких континентов на Земле, сравнимым по размерам с Индией после ее отделения от Гондваны. Континент отличается разнообразными геологическими особенностями, такими как горы, равнины, впадины и плоскогорья. Ученые собирали информацию для этой геологической карты из морских экспедиций и спутниковых данных в течение нескольких лет.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Earth's REAL Lost Continents
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
ВС РФ начали активные действия на Купянском направлении

Подтверждаются данные о переходе в активное наступление ВС РФ в направлении на Купянск.

Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск
Ракеты "Буревестник" будут годами летать над миром в ожидании приказа
Ракета "Буревестник" будет годами летать над миром в ожидании путинского "Огонь!"
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Рубикон пройден: Путин обрисовал цели и задачи СВО на Украине
Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году Олег Володин Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
Марков высказался о присвоении сыну Кадырова звания Героя Чечни
Зелёных в Германии начали забрасывать камнями
СМИ Запада активно цитируют Путина на Валдае: внимательно смотрели
СМИ Запада активно цитируют Путина на Валдае: внимательно смотрели
Последние материалы
Словакия полностью остановила военную помощь Украине
Guardian: на возвращении Крыма Украине Вашингтону лучше не настаивать
Apple отключил российскую версию официального сайта
Названа причина перекрытия Босфора: неисправность двигателя танкера
Выгнанным из отеля в Турции россиянам рассказали, что теперь надо делать
Западных журналистов просят не фокусироваться на провале наступления Киева
Жена Комиссаренко высказалась о своей прошлой работе
В Одесской области ракетами "Оникс" уничтожен пансионат, где жили иностранные наёмники
Крылатая ракета "Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Экс-президент Эстонии об отказе ФРГ передавать ВСУ ракеты Taurus: Хочет вернуться к бизнесу с Путиным?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников