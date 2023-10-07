Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия

Новозеландский ученый Ник Мортимер и его команда успешно создали подробную геологическую карту затопленного континента Зеландия. Это достижение позволило более точно понять распад древнего суперконтинента Гондвана.
Около 100 миллионов лет назад Австралия и Антарктида начали отделяться друг от друга. Зеландия, которая когда-то была соединена с Западной Антарктидой, оставалась частью этого процесса. Разделение заняло примерно 20 миллионов лет, что привело к значительному истончению основания континента и последующему погружению под воду.
Примерно 95 процентов территории Зеландии в настоящее время находится под водой, что делает ее одним из самых молодых и тонких континентов на Земле, сравнимым по размерам с Индией после ее отделения от Гондваны. Континент отличается разнообразными геологическими особенностями, такими как горы, равнины, впадины и плоскогорья. Ученые собирали информацию для этой геологической карты из морских экспедиций и спутниковых данных в течение нескольких лет.
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