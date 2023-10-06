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В Болгарии найдена 700-летняя монета с изображением Иисуса

2:15
Наука

Археологи, работающие в юго-восточной деревне Русокастро в Болгарии, обнаружили серебряную монету, возраст которой составляет около 700 лет. На одной стороне этой монеты изображен Стефан Урош II Милютин, король Сербии, который активно расширял свое королевство в тот период. Рядом с ним изображен Святой Стефан. Монета также имеет изображение сидящего Иисуса на другой стороне.

В Болгарии найдена 700-летняя монета с изображением Иисуса
Фото: openverse

Святой Стефан был провозглашен диаконом 12 апостолами и жил в первом веке до н.э., погибнув за свои верования.

Эта монета, известная как "серебряная копейка", является уникальным находкой, так как ранее подобные монеты не были найдены в Русокастро. Открытие указывает на то, что такие монеты, возможно, имели больший тираж, чем считалось ранее.

Стефан Урош II Милютин правил с 1282 по 1321 год и активно расширял Сербское королевство на юго-восточной территории Европы. Он был известен своими многими браками, включая брак с болгарской княгиней. Впоследствии Милютин был канонизирован как святой, и его мощи сейчас хранятся в церкви Святой Недели в Софии, столице Болгарии.

Дизайн монеты в некоторой степени отражает монеты, выпущенные в Венеции. Изображение сидящего Иисуса на монете напоминает аналогичные изображения на венецианских монетах конца XII века. Монеты Венеции славились своей стабильностью в течение средних веков из-за постоянного веса серебра.

Эта монета с изображением Иисуса и Стефана Уроша II Милютина не является уникальной, монеты такого типа распространены в странах на юге Балканского полуострова, таких как Сербия и Греция, хотя находка в восточной Болгарии считается менее обычной.

Изображение Иисуса на средневековых монетах было довольно распространено, и некоторые ученые толковали его как трон.

Археологические раскопки на месте продолжаются, и дополнительные анализы артефактов ожидаются в будущем.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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