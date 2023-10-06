Объекты за пределами Плутона могут открыть новую часть Солнечной системы

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Исследователи, возможно, обнаружили несколько новых крупных объектов за пределами пояса Койпера, что свидетельствует о наличии в Солнечной системе большего объема вещества, чем мы предполагали. Это может даже указывать на возможное существование "второго пояса Койпера".

Фото: openverse

Гравитационное воздействие Солнца простирается намного дальше, чем охватывают восемь планет, вращающихся вокруг нашей звезды. За пределами орбиты Нептуна Солнечная система простирается примерно на 100 астрономических единиц (а.е.), что в 100 раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Для сравнения, самая отдаленная планета в нашей Солнечной системе, Нептун, находится примерно в 30 а. е. от Солнца.

За пределами гелиопаузы, которая является краем Солнечной системы, располагается Облако Оорта - резервуар комет и астероидов, которые практически не подвержены гравитационному воздействию Солнца, и оно простирается как минимум на 1000 а. е. от Солнца, возможно, даже дальше.

Однако большинство крупных объектов, находящихся за орбитой Нептуна, сосредоточено в поясе Койпера, который располагается на расстоянии от 30 до 50 астрономических единиц от Солнца. Среди известных объектов в поясе Койпера находятся, например, карликовая планета Плутон и объект Аррокот, который стал самым далеко изученным космическим аппаратом. Существует также теоретическая гипотеза о существовании девятой планеты в поясе Койпера.

До сих пор было обнаружено очень мало крупных объектов за пределами пояса Койпера в Солнечной системе.

Исследователи заявили о возможном обнаружении 12 потенциально крупных объектов, находящихся на расстоянии около 60 а. е. от Солнца, во время поиска новых потенциальных целей для космического корабля НАСА под названием "Новые горизонты". Этот аппарат ранее изучал Плутон и Аррокот, и в настоящее время он находится на расстоянии около 57 а. е. от Солнца и движется к гелиопаузе. Для анализа данных использовался искусственный интеллект, что позволило быстро обработать информацию, полученную с телескопа Субару на гавайском вулкане Мауна-Кеа. Обнаруженные результаты были представлены на 54-й Лунной и планетарной научной конференции, проходившей в Хьюстоне, штат Техас, в марте. (Однако результаты этой работы еще не прошли рецензирование и не были опубликованы.)

Эти выводы не удивили исследователей, так как по сравнению с другими звездными системами наша Солнечная система является относительно маленькой. Недавно обнаруженные объекты позволяют сделать вывод, что Солнечная система более массивна, что соответствует знаниям астрономов о других звездных системах.

Полученные результаты также могут подтвердить данные, собранные космическим аппаратом "Новые горизонты", который постоянно подвергается воздействию космической пыли во время своего движения по космосу.

"Самым простым объяснением этому является наличие множества неоткрытых объектов," — соавтор исследования Алан Стерн, главный исследователь миссии "Новые горизонты".

Расстояние в 10 а. е. между поясом Койпера и недавно обнаруженными объектами также может указывать на наличие более массивных объектов, которые могут находиться дальше, образуя так называемый "второй пояс Койпера". Этот второй пояс Койпера, возможно, скрывает неизвестные объекты, которые до сих пор оставались невидимыми.

"Возможное существование нового пояса Койпера представляет собой захватывающее открытие. Вопрос о том, почему эти объекты не были ранее обнаружены, остается открытым, но шансы на его наличие высоки," — отмечает руководитель исследования Педро Бернардинелли.

В настоящее время исследователи анализируют более свежие данные и надеются, что они подтвердят их выводы. В случае неудачи есть вероятность, что космический корабль "Новые горизонты" сможет обнаружить эти объекты после продления своей текущей миссии до 2029 года.

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