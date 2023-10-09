Самые древние человеческие следы в Северной Америке: что выяснили учёные?

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Последнее исследование выявило, что следы палеочеловеческих ног, которые были обнаружены в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, имеют возраст от 23 000 до 21 000 лет. Эти следы считаются самыми древними известными окаменевшими следами людей в Северной Америке. Однако есть разногласия относительно результатов исследования.

Фото: openverse

Исследование проводилось с использованием двух разных методов датирования, чтобы проверить возраст следов. Оно было предпринято в ответ на критику, связанную с предыдущим исследованием, опубликованным той же группой в 2021 году. В этом предыдущем исследовании использовались материалы для датировки, которые считались ненадежными. Теперь результаты всех трех исследований — как предыдущего, спорного, так и двух новых, проведенных с использованием разных методов датирования, — указывают на возраст следов от 23 000 до 21 000 лет. Это означает, что следы датируются примерно временем последнего ледникового максимума, который произошел между 26 500 и 19 000 лет назад, в самую холодную часть последнего ледникового периода.

Ранее считалось, что народ Кловис, известный своими каменными наконечниками в форме листьев с острыми краями, пришел в Америку около 13 000 лет назад и считался первыми людьми на этой территории. Но за последние несколько десятилетий были обнаружены убедительные доказательства существования людей, живших там до этой даты. Многие из этих новых находок, однако, либо имели слабые доказательства, либо были старше на несколько тысяч лет, чем предполагалось.

Теперь тропа Уайт-Сэндс стала самым старым местом в Северной Америке, где найдены прямые свидетельства о присутствии человека, и это существенно изменяет представление о времени прихода первых американцев.

Группа археологов в 2022 году оспорила результаты первого исследования, указав, что материал, использованный для датировки следов радиоуглеродом, а именно семена водного растения Ruppia cirrosa, является ненадежным. Ученые обнаружили, что семена можно датировать путем изучения радиоактивного распада их углерода-14. Однако Ruppia предпочитает получать углерод из озерной воды, а не из атмосферы, что делает ее датирование менее точным.

В ответ на это опровержение, ученые использовали метод датирования с помощью оптически стимулированной люминесценции (OSL) и исследовали зерна кварца под следами. Минимальный возраст слоев со следами оказался около 21 500 лет.

"Когда вышла первая статья, многие археологи обратились к нам и сказали: "Это был всего лишь вопрос времени. Мы знали, что люди были здесь раньше", — говорит Джеффри Пигати, который возглавлял исследование вместе с Кэтлин Спрингер. Оба являются геологами-исследователями Геологической службы США в Центре наук о Земле и изменениях окружающей среды в Денвере.

Также проведена радиоуглеродная датировка трех образцов земли, содержащих пыльцу хвойных деревьев, из тех же слоев, где были найдены следы. Эти образцы позволили ученым подтвердить возраст следов.

Несмотря на разногласия и дополнительные исследования, результаты считаются значимыми, и они изменяют наше представление о древней истории людей в Северной Америке.

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