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Ученые из Гарварда смогли создать непромокаемый металл

1:03
Наука

Исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук разработали водонепроницаемый металл, который может оставаться сухим под водой более 200 дней. Это новшество было вдохновлено серебряным пауком, который обладает особой структурой волос, позволяющей ему жить под водой, создавая воздушный барьер между собой и водой.

Ученые из Гарварда смогли создать непромокаемый металл
Фото: openverse.org

Ученые добились аналогичного эффекта, используя титановый сплав. Они подвергли поверхность металла электрохимическому окислению, шлифовке песком и сталью с последующим нагревом и последующим охлаждением. Затем они согнули обработанную металлическую пластину и поместили ее в воду на 208 дней. В течение всего этого времени металл оставался сухим, и на нем было меньше бактерий.

Ожидается, что этот недавно разработанный материал найдет различные применения, включая предотвращение коррозии в подводных трубопроводах и датчиках, а также при создании биомедицинских устройств.

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Making metallic hydrogen at Harvard
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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