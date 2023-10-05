Ученые из Гарварда смогли создать непромокаемый металл

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук разработали водонепроницаемый металл, который может оставаться сухим под водой более 200 дней. Это новшество было вдохновлено серебряным пауком, который обладает особой структурой волос, позволяющей ему жить под водой, создавая воздушный барьер между собой и водой.

Фото: openverse.org

Ученые добились аналогичного эффекта, используя титановый сплав. Они подвергли поверхность металла электрохимическому окислению, шлифовке песком и сталью с последующим нагревом и последующим охлаждением. Затем они согнули обработанную металлическую пластину и поместили ее в воду на 208 дней. В течение всего этого времени металл оставался сухим, и на нем было меньше бактерий.

Ожидается, что этот недавно разработанный материал найдет различные применения, включая предотвращение коррозии в подводных трубопроводах и датчиках, а также при создании биомедицинских устройств.

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Making metallic hydrogen at Harvard