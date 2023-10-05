Учёные подтвердили схожесть ядра Луны с земным

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В опубликованном в мае комплексном исследовании ученые сделали революционное открытие об ядре Луны. Вопреки прежним представлениям, было подтверждено, что ядро Луны действительно представляет собой твердую сферу с плотностью, близкой к плотности железа.

Фото: openverse

Это открытие способно разрешить давние споры о состоянии ядра Луны — твердого или расплавленного, а также дает возможность более точно понять историю Луны и, следовательно, пролить свет на историю нашей Солнечной системы.

Астроном Артур Брио, возглавляющий группу специалистов из Национального центра научных исследований Франции, заявил:

"Наши результаты ставят под сомнение эволюцию магнитного поля Луны, демонстрируя существование внутреннего ядра, и подтверждают сценарий глобального переворота мантии".

Проведенное исследование позволило сделать несколько важных выводов:

Во-первых, модели, наиболее близкие к имеющимся знаниям о Луне, свидетельствуют об активных процессах опрокидывания в глубинах лунной мантии. При этом более плотный материал внутри Луны перемещается к ядру, а менее плотный поднимается к поверхности. Такая активность уже давно предлагается в качестве объяснения присутствия определенных элементов в лунных вулканических областях, что еще раз подтверждает эту гипотезу.

Во-вторых, специалисты подтвердили, что лунное ядро имеет большое сходство с земным, состоящим из внешнего жидкого слоя и твердого внутреннего ядра. Согласно результатам моделирования, внешнее ядро имеет радиус около 362 км (225 миль), а внутреннее — около 258 км (160 миль). Внутреннее ядро составляет примерно 15% от общего радиуса Луны.

Примечательно, что плотность внутреннего ядра составляет примерно 7 822 кг/куб. м, что очень близко к плотности железа.

Брио и его коллеги утверждают, что их выводы подтверждают предыдущие результаты, в совокупности представляя убедительные доказательства существования лунного ядра, аналогичного земному. Это открытие имеет большое значение для истории эволюции Луны.

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