Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия может выйти из договора о запрете ядерных испытаний
Politico: США могут выделить средства на поддержку Украины по программе грантов Госдепа
Турция осудила резолюцию Европарламента по ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ученые из Гарварда смогли создать непромокаемый металл
Все смартфоны компании Samsung линейки Galaxy S24 получат титановую рамку
51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области
Ида Галич призналась, что не вступала в отношения из-за связи с бывшим
БПЛА самолётного типа Украины пытался атаковать территорию Курской области
В США заявили, что Россия побеждает благодаря терпению, уму и пониманию военной тактики Путина

Учёные подтвердили схожесть ядра Луны с земным

2:25
Наука

В опубликованном в мае комплексном исследовании ученые сделали революционное открытие об ядре Луны. Вопреки прежним представлениям, было подтверждено, что ядро Луны действительно представляет собой твердую сферу с плотностью, близкой к плотности железа.

Учёные подтвердили схожесть ядра Луны с земным
Фото: openverse

Это открытие способно разрешить давние споры о состоянии ядра Луны — твердого или расплавленного, а также дает возможность более точно понять историю Луны и, следовательно, пролить свет на историю нашей Солнечной системы.

Астроном Артур Брио, возглавляющий группу специалистов из Национального центра научных исследований Франции, заявил:

"Наши результаты ставят под сомнение эволюцию магнитного поля Луны, демонстрируя существование внутреннего ядра, и подтверждают сценарий глобального переворота мантии".

Проведенное исследование позволило сделать несколько важных выводов:

Во-первых, модели, наиболее близкие к имеющимся знаниям о Луне, свидетельствуют об активных процессах опрокидывания в глубинах лунной мантии. При этом более плотный материал внутри Луны перемещается к ядру, а менее плотный поднимается к поверхности. Такая активность уже давно предлагается в качестве объяснения присутствия определенных элементов в лунных вулканических областях, что еще раз подтверждает эту гипотезу.

Во-вторых, специалисты подтвердили, что лунное ядро имеет большое сходство с земным, состоящим из внешнего жидкого слоя и твердого внутреннего ядра. Согласно результатам моделирования, внешнее ядро имеет радиус около 362 км (225 миль), а внутреннее — около 258 км (160 миль). Внутреннее ядро составляет примерно 15% от общего радиуса Луны.

Примечательно, что плотность внутреннего ядра составляет примерно 7 822 кг/куб. м, что очень близко к плотности железа.

Брио и его коллеги утверждают, что их выводы подтверждают предыдущие результаты, в совокупности представляя убедительные доказательства существования лунного ядра, аналогичного земному. Это открытие имеет большое значение для истории эволюции Луны.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Загадки Луны | С точки зрения науки (National Geographic)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине

Западные страны не исключают, что Украина в результате конфликта исчезнет с карты мира. Они готовы к такому исходу, сообщает Al-Ayyam.

Al-Ayyam: уставший от Украины Запад готов к её исчезновению с карты мира
Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
Русский солдат перевоспитал украинского: "Слава Украине в составе России"
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Метод Короля: эффективно для улучшения памяти
Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова
У россиян перестали работать умные устройства Xiaomi
Пафосное объявление о транзите украинского зерна через Литву оказалось преждевременным
В Великобритании перечислили негативно влияющие на судьбу Украины мировые тренды
В Великобритании перечислили негативно влияющие на судьбу Украины мировые тренды
Последние материалы
Ученые из Гарварда смогли создать непромокаемый металл
Учёные подтвердили схожесть ядра Луны с земным
Все смартфоны компании Samsung линейки Galaxy S24 получат титановую рамку
51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области
Ида Галич призналась, что не вступала в отношения из-за связи с бывшим
БПЛА самолётного типа Украины пытался атаковать территорию Курской области
В США заявили, что Россия побеждает благодаря терпению, уму и пониманию военной тактики Путина
В "Баварских" сосисках в Калмыкии нашли вирус африканской чумы
Без помощи США у Киева хватит оружия лишь на полтора месяца
В Сочи выставили на продажу квартиру площадью 9 квадратных метров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников