Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Swissinfo: Швейцария выплатит украинцам почти 4,5 тысяч долларов за отъезд домой
В ЛНР сообщили, что ВСУ на Донецком направлении восполняют потери и перегруппировываются
Следующий суперконтинент в далёком будущем может стать непригодным для млекопитающих
На Украине показали фото последствий ударов по портам Одесской области
Офицеры военной разведки РФ заявили в эфире, что предатель Кузьминов не доживет до суда
В Красноярске школьник умер на уроке физкультуры
Американский полковник заявил, что непризнание интересов России приведёт к разрушительной войне
Полтавский военкомат призвал мужчин с Украины готовиться к отправке на фронт
На федеральной трассе под Самарой два человека погибли в ДТП с фурой

У Антарктиды айсберг врезался в убежище пингвинов

3:55
Наука

Крупный айсберг приблизительно размером с половину острова Род-Айленд недавно столкнулся с убежищем пингвинов в Антарктиде, спустя два года после своего формирования из-за аналогичного столкновения. Тем не менее, по всей видимости, ущерб оказался минимальным.

У Антарктиды айсберг врезался в убежище пингвинов
Фото: openverse

Этот огромный табличный айсберг, именуемый D-30A, имеет длину около 45 миль (72 км) и ширину 12,5 миль (20 км). Он является самым большим из оставшихся фрагментов D-30 и сформировался в июне 2021 года после столкновения его родительского айсберга D-28 с материковой частью в районе шельфового ледника Борхгревинк в восточной Антарктиде, после чего D-28 раздробился. С тех пор D-30A медленно двигался на запад вдоль берегов Антарктики.

В конце 2022 года D-30A внезапно изменил свой курс и направился к острову Кларенс, который является самым восточным из Южных Шетландских островов и имеет площадь значительно меньше, чем D-30A. Согласно данным Земной обсерватории НАСА, 6 сентября этот огромный ледяной айсберг столкнулся с южным побережьем острова, а затем повернул на восток и через несколько дней ушел в море.

Остров Кларенс является важным местом размножения антарктических пингвинов (Pygoscelis antarcticus). Зимой на остров прилетают около 100 000 гнездящихся пар, чтобы отложить яйца и инкубировать их. Исследователи изначально беспокоились о возможных негативных последствиях для этой популяции пингвинов, однако позже выяснилось, что время столкновения было выбрано удачно, так как пингвины ещё не вернулись на остров для размножения.

"Важно, что столкновение произошло в момент, когда антарктические пингвины еще не вернулись в колонию. Если бы столкновение произошло через несколько месяцев, когда пингвины уже были бы на острове, последствия могли бы быть серьезными", — пояснила Хизер Линч, статистический эколог из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке.

Важно отметить, что столкновение айсбергов с островами может вызвать серьезный ущерб природной среде, особенно если айсберги остаются на морском дне, окружающем отдельные части суши. Лед может помешать морским животным выходить в море на охоту, а также изменять характеристики окружающих вод. Кроме того, царапая морское дно, айсберги могут разрушать экосистемы морского дна и нарушать пищевую цепь.

В конце 2020 года вызвала тревогу близкая встреча крупнейшего на тот момент в мире айсберга A-68A с островом Южная Георгия в южной части Атлантического океана, который служит важным убежищем для пингвинов и тюленей. Специалисты предполагали, что айсберг застрянет на морском дне и пробудет там многие годы. Однако в последний момент айсберг избежал столкновения с островом и разбился на несколько частей.

Что касается острова Кларенс, его глубокое морское дно, окружающее остров, вероятно, помогло избежать застревания D-30A.

"Вероятно, айсберг не застрял из-за того, что восточная сторона острова Кларенс имеет отвесные скалы и достаточно глубокую воду, что позволило айсбергу проехать мимо". - сказал Кристофер Шуман, гляциолог из Университета Мэриленда и НАСА.

Тем не менее, даже краткосрочное блокирование доступа к острову могло бы создать проблемы для гнездящихся на нём птиц. 

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Жизнь пингвинов
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Русский солдат перевоспитал украинского: "Слава Украине в составе России"

"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.

Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
Al-Ayyam: уставший от Украины Запад готов к её исчезновению с карты мира
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
От удара ракетой по кафе в Харьковской области погибли 51 человек
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова
Метод Короля: эффективно для улучшения памяти
В Великобритании перечислили негативно влияющие на судьбу Украины мировые тренды
У россиян перестали работать умные устройства Xiaomi
У россиян перестали работать умные устройства Xiaomi
Последние материалы
На Украине показали фото последствий ударов по портам Одесской области
Офицеры военной разведки РФ заявили в эфире, что предатель Кузьминов не доживет до суда
В Красноярске школьник умер на уроке физкультуры
Американский полковник заявил, что непризнание интересов России приведёт к разрушительной войне
Полтавский военкомат призвал мужчин с Украины готовиться к отправке на фронт
У Антарктиды айсберг врезался в убежище пингвинов
На федеральной трассе под Самарой два человека погибли в ДТП с фурой
Newsweek: предвыборная гонка в США может привести к снижению поддержки Украины
Исследователи выяснили, как гормоны изменяют мозг в период беременности
В Вайоминге нашли удивительное перо динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников