У Антарктиды айсберг врезался в убежище пингвинов

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Крупный айсберг приблизительно размером с половину острова Род-Айленд недавно столкнулся с убежищем пингвинов в Антарктиде, спустя два года после своего формирования из-за аналогичного столкновения. Тем не менее, по всей видимости, ущерб оказался минимальным.

Фото: openverse

Этот огромный табличный айсберг, именуемый D-30A, имеет длину около 45 миль (72 км) и ширину 12,5 миль (20 км). Он является самым большим из оставшихся фрагментов D-30 и сформировался в июне 2021 года после столкновения его родительского айсберга D-28 с материковой частью в районе шельфового ледника Борхгревинк в восточной Антарктиде, после чего D-28 раздробился. С тех пор D-30A медленно двигался на запад вдоль берегов Антарктики.

В конце 2022 года D-30A внезапно изменил свой курс и направился к острову Кларенс, который является самым восточным из Южных Шетландских островов и имеет площадь значительно меньше, чем D-30A. Согласно данным Земной обсерватории НАСА, 6 сентября этот огромный ледяной айсберг столкнулся с южным побережьем острова, а затем повернул на восток и через несколько дней ушел в море.

Остров Кларенс является важным местом размножения антарктических пингвинов (Pygoscelis antarcticus). Зимой на остров прилетают около 100 000 гнездящихся пар, чтобы отложить яйца и инкубировать их. Исследователи изначально беспокоились о возможных негативных последствиях для этой популяции пингвинов, однако позже выяснилось, что время столкновения было выбрано удачно, так как пингвины ещё не вернулись на остров для размножения.

"Важно, что столкновение произошло в момент, когда антарктические пингвины еще не вернулись в колонию. Если бы столкновение произошло через несколько месяцев, когда пингвины уже были бы на острове, последствия могли бы быть серьезными", — пояснила Хизер Линч, статистический эколог из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке.

Важно отметить, что столкновение айсбергов с островами может вызвать серьезный ущерб природной среде, особенно если айсберги остаются на морском дне, окружающем отдельные части суши. Лед может помешать морским животным выходить в море на охоту, а также изменять характеристики окружающих вод. Кроме того, царапая морское дно, айсберги могут разрушать экосистемы морского дна и нарушать пищевую цепь.

В конце 2020 года вызвала тревогу близкая встреча крупнейшего на тот момент в мире айсберга A-68A с островом Южная Георгия в южной части Атлантического океана, который служит важным убежищем для пингвинов и тюленей. Специалисты предполагали, что айсберг застрянет на морском дне и пробудет там многие годы. Однако в последний момент айсберг избежал столкновения с островом и разбился на несколько частей.

Что касается острова Кларенс, его глубокое морское дно, окружающее остров, вероятно, помогло избежать застревания D-30A.

"Вероятно, айсберг не застрял из-за того, что восточная сторона острова Кларенс имеет отвесные скалы и достаточно глубокую воду, что позволило айсбергу проехать мимо". - сказал Кристофер Шуман, гляциолог из Университета Мэриленда и НАСА.

Тем не менее, даже краткосрочное блокирование доступа к острову могло бы создать проблемы для гнездящихся на нём птиц.

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Жизнь пингвинов