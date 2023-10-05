Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне старше 12 лет просматривают новости по ТВ 48 минут в день
Диетолог Королева пояснила, какие продукты лучше всего сочетать с белым хлебом
Дети Зеленского и другой украинской элиты готовятся принять испанское подданство
За 5 лет число россиян с наркологическими проблемами от алкоголя сократилось на 16%
Скорость расширения Вселенной: ученые приблизились к решению "проблемы Хаббла"
Гид Michelin планирует составить рейтинг лучших гостиниц
Нобелевская премия по химии 2023: кому и за что присуждена?
Китайская компания Kaiyi увеличила цены на все свои автомобили для российского рынка
Новое исследование: гены могут повлиять на ваше решение стать вегетарианцем

В Норвегии археологи нашли 1400-летние религиозные атрибуты из золота

2:23
Наука

Золотая фольга, известная как "чайка", представляет из себя изображение бога Фрёя и богини Герд, и была обнаружена археологами в развалинах языческого храма в Норвегии.

В Норвегии археологи нашли 1400-летние религиозные атрибуты из золота
Фото: openverse

Согласно данным эта тонкая и плоская, как лист бумаги, золотая фольга содержит выгравированные мотивы, представляющие богов Фрёя и Герд. Эти находки датируются периодом Меровингов в Норвегии, который начался в 550 году и продолжался до времен викингов. Вероятно, золотая фольга использовалась для жертвоприношений.

Золотые изделия не имеют отверстий, и, вероятно, они не использовались в качестве украшений. Первая такая золотая фольга была найдена в Скандинавии в 1725 году и получила прозвище "золотые старики".

Археологи обнаружили несколько экземпляров в ямах, где раньше стояли столбы храма в деревне Хове на юге Норвегии, а также в местах, где когда-то находились стены этой постройки.

Интересно, что первое маленькое здание, связанное с этими находками, было обнаружено археологами еще в 1993 году, вместе с двумя золотыми пластинами. Дополнительные раскопки в 2000-х годах привели к находке еще 28 золотых монет.

Несмотря на то, что подобные кусочки фольги ранее были найдены в Норвегии и по всей Скандинавии, включая храмы в Дании и Швеции.

"Обычно мы находим их в специальных зданиях, которые когда-то использовались в религиозных целях. Мы были удивлены, обнаружив их в таком маленьком строении", — Кэтрин Стен, археолог, руководившая раскопками.

Ингунн Марит Рёста, археолог из Музея истории культуры в Осло, отмечает, что такие находки продолжают появляться, что может указывать на возможное обнаружение еще больших объемов золотой фольги в разных местах Норвегии.

Существуют предположения о том, что золотую фольгу могли использовать как плату за вход в храм, но большинство исследователей склоняются к мнению, что они были помещены туда во время строительства как жертвоприношения для благополучия этой особенной постройки, которая имела особое священное значение для язычников.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ

Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.

На Бахмутском фронте авиабомба ФАБ-1500 накрыла почти всё командование ВСУ
ГИБДД начала выписывать штрафы на водителей, которые оставили дома свой паспорт
ГИБДД уже выписывает штрафы водителям, если те забыли дома паспорт
К чему готовимся? США и РФ одновременно проверяют "сирены ядерной тревоги"
Эксперты объяснили, зачем ВСУ выстраивают оборону вокруг Купянска
Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова
В конгрессе США призвали ввести пошлины на ввоз ферросицилия из РФ
"Работа и жильё — от 4.5 баллов": россиян ждёт соцрейтинг гражданина
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
Последние материалы
Клименко: вложения в программистов окупятся в третьем поколении
В Новосибирске обнаружили упавшую длиннохвостую неясыть
Археологи обнаружили прекрасно сохранившийся саркофаг эпохи Древнего Рима
Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией
В аэропорту Тель-Авива мужчина разделся догола и устроил беспорядок
В Великобритании заявили, что новый миропорядок складывается в пользу РФ
В Британии мужчину, планировавшего убить Елизавету II, приговорили к тюрьме
Путин сказал, что Одесса — это русский город
Задержана женщина, напавшая с ножом на мать возле Кремля
Политолог считает, что ядерной войны не будет из-за страха уничтожения желанных ресурсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников