В Норвегии археологи нашли 1400-летние религиозные атрибуты из золота

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Золотая фольга, известная как "чайка", представляет из себя изображение бога Фрёя и богини Герд, и была обнаружена археологами в развалинах языческого храма в Норвегии.

Фото: openverse

Согласно данным эта тонкая и плоская, как лист бумаги, золотая фольга содержит выгравированные мотивы, представляющие богов Фрёя и Герд. Эти находки датируются периодом Меровингов в Норвегии, который начался в 550 году и продолжался до времен викингов. Вероятно, золотая фольга использовалась для жертвоприношений.

Золотые изделия не имеют отверстий, и, вероятно, они не использовались в качестве украшений. Первая такая золотая фольга была найдена в Скандинавии в 1725 году и получила прозвище "золотые старики".

Археологи обнаружили несколько экземпляров в ямах, где раньше стояли столбы храма в деревне Хове на юге Норвегии, а также в местах, где когда-то находились стены этой постройки.

Интересно, что первое маленькое здание, связанное с этими находками, было обнаружено археологами еще в 1993 году, вместе с двумя золотыми пластинами. Дополнительные раскопки в 2000-х годах привели к находке еще 28 золотых монет.

Несмотря на то, что подобные кусочки фольги ранее были найдены в Норвегии и по всей Скандинавии, включая храмы в Дании и Швеции.

"Обычно мы находим их в специальных зданиях, которые когда-то использовались в религиозных целях. Мы были удивлены, обнаружив их в таком маленьком строении", — Кэтрин Стен, археолог, руководившая раскопками.

Ингунн Марит Рёста, археолог из Музея истории культуры в Осло, отмечает, что такие находки продолжают появляться, что может указывать на возможное обнаружение еще больших объемов золотой фольги в разных местах Норвегии.

Существуют предположения о том, что золотую фольгу могли использовать как плату за вход в храм, но большинство исследователей склоняются к мнению, что они были помещены туда во время строительства как жертвоприношения для благополучия этой особенной постройки, которая имела особое священное значение для язычников.

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