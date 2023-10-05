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Необычная находка археологов в Норвегии: стрела, которой более 3000 лет

1:55
Наука

Археологи, работающие в горах Норвегии, обнаружили редкую древнюю стрелу с кварцитовым наконечником и перьями. Исследования Ларса Пило, руководителя проекта "Тайны льда" в горах Йотунхеймен в регионе Оппланд в центральной части Норвегии, указывают на возможное использование этого оружия охотниками на оленей около 3000 лет назад.

Необычная находка археологов в Норвегии: стрела, которой более 3000 лет
Фото: openverse

Хотя ранее археологи, участвующие в проекте, находили искусственные охотничьи укрытия, где те прятались во время охоты на оленей, новообретенная стрела не была обнаружена там.

"В непосредственной близости не было охотничьих укрытий, но эта стрела была найдена вдоль верхней кромки льда, поэтому охотники, возможно, использовали верхний гребень как укрытие", — сообщил Пило.

Эспен Финстад, ледниковый археолог, обнаружил стрелу 13 сентября во время целенаправленного исследования обнажённых участков вдоль кромки льда в горах Йотунхеймен. Вследствие изменения климата снег и лёд в этом районе тают, оставляя на поверхности артефакты, созданные веками назад. Если археологи не обнаружат такие артефакты немедленно после их выявления, они могут быть повреждены воздействием природных факторов.

Исследование стрелы показало, что ее основа была изготовлена из березы и имела аэродинамическое оперение с тремя сохранившимися перьями. Оперение использовалось охотниками для стабилизации стрелы в полете, но оно обычно подвергается разрушению со временем. Кварцитовый наконечник стрелы находится в передней части и покрыт смолой, которая использовалась для его крепления. Такие стрелы с сохранившимися наконечниками характерны для железного века в этом регионе, но в ранний период они являются редкостью.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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