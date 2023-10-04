Учёные ТГУ открыли метод экспресс-диагностики рака по крови и дыханию

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Томского государственного университета (ТГУ) разработали метод выявления биомаркеров опасных заболеваний, включая ранние стадии рака. С помощью этого метода можно провести диагностику, используя всего лишь каплю крови и анализ выдыхаемого воздуха.

Фото: openverse.org

Учёные применяют инновационный метод, основанный на математических расчётах молекулярных профилей, которые анализируются на биологических образцах пациентов.

"Для этого мы используем современные приборы — рамановский микроскоп, терагерцевый спектрометр и газоанализаторы", — отметил соавтор проекта Денис Вражнов.

Используя конфокальный рамановский спектрометр, учёные могут выявить агрессивные формы рака на ранних стадиях, анализируя форму профиля, пишет РИА Новости.

В ходе исследования специалисты подсаживают мышам раковые клетки, чтобы изучить, как изменяется молекулярный состав тканей мозга. У животных развилась глиома. Исследователи обнаружили различия в молекулярных профилях между здоровой и больной мозговой тканью.

Эксперты разработали способ получения молекулярного профиля не только по крови, но и по выдыхаемому воздуху, так как кровь, которая проходит через лёгкие, также содержит продукты обмена веществ. С помощью газоанализатора исследователи могут выявить патологические процессы в организме человека.

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