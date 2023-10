ETNT: учёные США рассказали, что чай защищает организм человека от различных болезней

Исследование, проведённое американскими учёными, выявило, что употребление определённых видов чая способствует улучшению защиты организма от различных заболеваний. Об этом сообщает "Учительская газета" со ссылкой на исследование Eat This, Not That (ETNT).

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Классический чёрный чай, каркаде из гибискуса и зелёный чай на основе трав могут помочь снизить вес, улучшить память и общее состояние сосудов. Эти положительные эффекты обусловлены богатым составом напитка, который содержит значительное количество антиоксидантов. Кроме того, наличие кофеина в чае способствует повышению уровня энергии.

Важно отметить, что употребление напитка также оказывает успокаивающий и противовоспалительный эффект, восстанавливая баланс давления, уровень холестерина и состояние сосудов. Однако специалисты рекомендуют внимательно изучать состав чая, чтобы убедиться в его качестве и полезных свойствах.

