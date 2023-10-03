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Как связаны микробы и аллергия: учёные провели эксперименты

4:54
Наука

В последние десятилетия идея о том, что опредёленное микробное воздействие может снизить вероятность развития аллергии, получила название "гигиеническая гипотеза". Тем не менее, статья, опубликованная в журнале Science Immunology учеными из Каролинского института, вызывает сомнения в этой гипотезе, так как она показывает, что мыши, подвергавшиеся высокому уровню инфекционных болезней с рождения, обладают такой же, а возможно, даже более выраженной способностью к развитию аллергических иммунных реакций, чем "чистые" лабораторные мыши.

Как связаны микробы и аллергия: учёные провели эксперименты
Фото: https://adonius.club/

Сегодня большое внимание уделяется вопросу о том, как микробы могут предотвращать аллергии. Некоторые исследования указывают на то, что некоторые инфекции могут снизить производство воспалительных антител к аллергенам и изменить активность Т-клеток, которые играют важную роль в аллергических реакциях. Существуют также предположения, что полезные бактерии в нашем кишечнике могут уменьшить воспаление в других частях нашего организма.

Исследователи провели сравнительный анализ аллергических иммунных реакций у "грязных" диких мышей и "чистых" лабораторных мышей. Результаты исследования показали незначительные изменения в реакции антител и функции Т-клеток у диких мышей. По-видимому, противовоспалительные реакции, вызванные полезными кишечными бактериями, не могут подавить аллергические иммунные ответы. Напротив, у диких мышей, подвергшихся воздействию аллергенов, наблюдались явные признаки патологического воспаления и аллергических реакций.

Джонатан Коке, один из соавторов исследования и доцент кафедры микробиологии, опухолевой и клеточной биологии Каролинского института в Швеции, отмечает, что эти результаты поднимают вопросы о том, что влияет на развитие аллергии, и указывают на то, что это не так просто, как утверждение о том, что "грязный" образ жизни предотвращает аллергию, а "чистый" образ жизни способствует ее развитию. Вероятно, существуют конкретные сценарии, в которых это может быть верно, но это, возможно, не общее правило.

Следует отметить, что дикие мыши генетически идентичны "чистым" лабораторным мышам, но они живут в полуестественных условиях и подвергаются интенсивному микробному воздействию. Согласно Джонатану Коке, эти дикие мыши лучше отражают иммунную систему человека, что может помочь более точно понять, как микробы воздействуют на организм.

Полученные результаты исследования могут способствовать углубленному пониманию процессов, лежащих в основе развития аллергии, а также оказать влияние на клиническую практику. В ходе недавних клинических исследований учёные попытались использовать экспериментальные инфекции для лечения пациентов с воспалительными заболеваниями. Например, проводились эксперименты по инфицированию людей глистами и применению фекальной трансплантации в качестве средства борьбы с воспалительными заболеваниями. Также предпринимались попытки трансплантации фекалий матери младенцам, рождённым путем кесарева сечения, с целью стимулирования роста полезных бактерий в их кишечниках и, тем самым, поддержания их будущего здоровья.

Сюзанна Нилен, соавтор исследования и доцент кафедры микробиологии, опухолевой и клеточной биологии Каролинского института, подчеркивает, что это направление исследований может предоставить важную информацию о том, как инфекции и микробы могут быть использованы для улучшения здоровья человека. Однако она также отмечает, что это поле исследований всё ещё находится в стадии активного развития и что общее воздействие микробов может не всегда иметь явные положительные эффекты, как и предполагалось.

Исследование было проведено исследователями из группы Джонатана Коке, включая Джунджи Ма и Эгона Ургарда, совместно с профессором Стефаном Росхартом из Университетского медицинского центра Фрайбурга в Германии и Сюзанной Нилен из Института медицинских биомолекулярных исследований (MTC). Несколько других исследовательских групп из Каролинского института и других мест внесли свой вклад в это исследование, включая команды доцентов Ициара Мартинеса Гонсалеса и Хуана Ду, оба из которых работают в кафедре микробиологии, опухолевой и клеточной биологии (MTC).

Исследование было поддержано финансовой помощью нескольких организаций, включая Шведский исследовательский совет, Шведский онкологический фонд, а также средства от KI и Фонда Веннера-Грена.

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Лабораторная диагностика аллергии в повседневной практике врача
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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