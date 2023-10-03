Жирафы помогают в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями

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Вирусы, выделенные из экскрементов жирафов и лемуров, могут быть полезными в борьбе с бактериями, которые стали устойчивыми к антибиотикам, сообщают ученые.

Фото: Openverse

Учёные из Университета Шеффилда в Англии проводили исследование с целью выявить бактериофаги — вирусы, которые инфицируют бактерии, в экскрементах животных, обитающих в Йоркширском парке дикой природы, который является центром охраны и реабилитации дикой природы в Брэнтоне, Англия. В парке проживает более 475 животных, представляющих более 60 видов, что предоставило учёным уникальную возможность искать бактериофаги, для краткости называемые "фагами", в различных экзотических экскрементах.

Грэм Стаффорд, заведующий кафедрой микробиологии в Университете Шеффилда и руководитель исследования, рассказал Live Science, что идея пришла к нему во время посещения парка дикой природы со своей семьей, и сотрудники парка были готовы помочь в проведении проекта.

Зачем искать фаги в экскрементах животных? Бактериофаги являются ключевым элементом нового метода лечения бактериальных инфекций. В клинических исследованиях и в случаях, когда традиционные методы лечения не эффективны, врачи используют фаги как альтернативу или дополнение к обычным антибиотикам. Фаги обычно уничтожают патогенные бактерии, проникая внутрь и разрушая их.

Бактериофаги могут быть очень специфичными, охватывая только один или несколько штаммов бактерий в пределах одного вида. Это означает, что они не способствуют развитию устойчивости бактерий к лечению, как это бывает с антибиотиками широкого спектра. Тем не менее, бактерии, подвергшиеся эволюции для избегания фагов, могут стать более уязвимыми к традиционным антибиотикам, выяснил Стаффорд.

Исследователи активно работают над обнаружением новых фагов в окружающей среде, включая навоз животных. Их цель — расширить многообразие фагов, которые можно будет применять в лечении.

"Они, как правило, нацелены только на определенные виды или даже на определенные штаммы, поэтому чем больше у нас их, тем больше шансов довести эту терапию до такой степени, что мы сможем охватить как можно больше баз", — сказал Грэм Стаффорд.

Ранее исследователи извлекали бактериофаги из человеческого рта в поисках тех, которые могли бы лечить распространенные бактерии, атакующие зубные корни. Они также исследовали экскременты различных сельскохозяйственных животных в поисках фагов. В течение последнего года их команда работала с Йоркширским парком дикой природы, собирая образцы у гвинейских павианов, жирафов, висайских свиней, бинтуронгов и различных видов лемуров.

Для получения образца фекалий исследователи добавляют воду, а затем производят тщательную фильтрацию, чтобы оставить только вирусы. Затем они подвергают бактерии, находящиеся в лабораторных чашках, воздействию отфильтрованных фагов, чтобы выяснить, какие микробы могут быть заражены. Это позволяет определить, какие фаги могут быть полезными для лечения человека. Исследователи также извлекают ДНК из фагов для сравнения их генетики с уже известными вирусами, а также проверяют их стабильность, термостойкость и создают микроскопические изображения, чтобы изучить их форму и размеры.

В настоящее время исследовательская команда активно занимается поиском фагов, которые могли бы помочь в лечении инфекций на стопах у людей с диабетом, что является распространенным осложнением у тех, чьи уровни сахара в крови не контролируются должным образом при помощи лекарств. В других странах мира продолжаются или собираются начаться клинические испытания фаговой терапии для лечения подобных инфекций. Некоторые предварительные этапы испытаний позволяют предполагать, что данное лечение безопасно для людей.

Таким образом, независимо от исходного места обнаружения фагов, используемых в этих методах лечения, те, которые в конечном итоге становятся составной частью лекарств, проходят процесс очистки, выращивания в лаборатории и безопасного хранения в контролируемых условиях.

Грэм Стаффорд и его коллеги пока не опубликовали никаких исследований, связанных с их работой в Йоркширском парке дикой природы. Однако они планируют сделать это в ближайшие месяцы, как рассказал Стаффорд журналу Live Science. Тем временем исследователи работают над созданием коктейля фагов, который можно будет протестировать как антибактериальное лечение.

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Вирусы: виды, устройство и способы заражения клетки