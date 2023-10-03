Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2023 году

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2023 года присуждена двум учёным, работавшим над разработкой технологии вакцин на основе информационной РНК. Эта технология послужила основой для первых эффективных вакцин против COVID-19.

Каталин Карико, профессор из Сегедского университета в Венгрии и Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета, а также доктор Дрю Вайсман, директор Пенсильванского института инноваций в области РНК, разделят приз в размере 11 миллионов шведских крон (примерно 1,02 миллиона долларов США).

Их совместная работа привела к созданию вакцин на основе информационной РНК, которые не вызывают нежелательных иммунных реакций и позволяют вакцинам эффективно воздействовать на организм, не вызывая серьёзных воспалительных процессов.

МРНК-вакцины, такие как те, что разработаны компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna для борьбы с COVID-19, основаны на исследованиях, проведённых этими учёными. Было введено более 13 миллиардов доз РНК-вакцин, и это считается значительным вкладом в спасение миллионов жизней, предотвращение тяжелых случаев COVID-19 и возобновление общественной активности.

«Во время крупнейшего кризиса общественного здравоохранения в нашей жизни разработчики вакцин полагались на открытия доктора Вайсмана и доктора Карико, которые спасли бесчисленное количество жизней и проложили путь к выходу из пандемии», — отметил Ларри Джеймсон, исполнительный вице-президент Пенсильванского университета.

Вакцины на основе РНК позволили создавать препараты без использования живого вируса, что сделало их более безопасными и быстрыми в разработке.

Это достижение также открывает перспективы для разработки вакцин против рака и быстрого реагирования на будущие вирусные угрозы, такие как птичий грипп, отмечено в заявлении Нобелевского комитета.

Кроме Нобелевской премии, Карико и Вайсман также были удостоены премии Ласкера-Дебейки за клинические медицинские исследования, связанные с их работой над РНК-вакцинами.

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